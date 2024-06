Moncloa activa las negociaciones con ERC para perdonar una parte de la deuda contraída por Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La condonación asciende a unos 15.000 millones de euros más intereses, lo que forma parte del acuerdo para investir a Pedro Sánchez que el PSOE firmó con los republicanos. Fuentes gubernamentales confirman que el inicio de estas conversaciones se producen en medio de la negociación para una eventual investidura en el Parlament, que actualmente está sumida en la incertidumbre ya que, de momento, no hay indicios sobre el apoyo de ERC a Salvador Illa.

El Ministerio de Hacienda comenzará así las reuniones bilaterales para perdonar la deuda a las comunidades que lo soliciten, aunque las inaugurará con la Generalitat, de acuerdo al orden de aprobación de los Estatutos de Autonomía, que es el mismo criterio que se sigue con la recepción de las transferencias autonómicas, justifican desde Moncloa. Dado que Euskadi, la primera comunidad que aprobó su Estatuto, no forma parte del régimen común, Cataluña será la primera beneficiada por la condonación, seguida de Galicia y Andalucía.

Sin embargo, con el resto de comunidades el Gobierno no aclara qué porcentaje de su deuda será condonado, ya que esto no se hará en función de la deuda de cada comunidad, sino del impacto de la gran recesión del 2008 en cada una de ellas. En este sentido, el PSOE y ERC ya estimaron el porcentaje para Cataluña en el acuerdo firmado para la investidura de Sánchez, que será aproximadamente el 20%, pero este no tiene por qué ser atribuible al resto de autonomías.

La fórmula para aprobar esta quita de la deuda todavía no está clara en el Ministerio de Hacienda. Barajan dos opciones: hacerlo a través de una ley específica que se aprobaría en el Congreso de los Diputados, o incluir la medida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno ya está elaborando.

Hacienda quiere atar los apoyos para los Presupuestos

Respecto a las cuentas para 2025, desde Moncloa aseguran que Hacienda no las presentará hasta no saber si pasarían al menos el primer corte, es decir, hasta no tener claro si superarían el debate de totalidad -la votación de las enmiendas a la totalidad que presenten los grupos-, que los proyectos de ley del Gobierno deben pasar para seguir tramitándose en el Congreso de los Diputados.

En el Gobierno confían en que tanto ERC como Junts diferencien la votación de los Presupuestos del escenario que resulte de las negociaciones en Cataluña, sea o no de repetición electoral. Según fuentes del Ejecutivo, ambos partidos se han comprometido a disociarlo y, en este sentido, esperan que cumplan con lo dicho, aunque no cuentan con la certeza de que así ocurra. Con todo, intentan persuadir a las distintas formaciones con la promesa de unos Presupuestos "expansivos" que posibiliten más transferencias a Cataluña.

Y la tercera cuestión que está negociando el Ejecutivo con ERC y que también quiere diferenciar de las dos anteriores es la financiación "singular" para Cataluña. Los republicanos piden tener "la llave de la caja" a través de una soberanía fiscal, mientras que el Gobierno se abre a la fórmula de financiación "singular" para Cataluña a través de "fórmulas imaginativas" que no llegan a precisar.