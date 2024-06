Nuevo disgusto para Rafa Mateo: tras su serio problema de salud se enfrenta a una gran complicación empresarial

Tras su etapa televisiva, durante la que participó en realities como ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, Rafa Mateo se alejó del foco mediático y se centró en su faceta como empresario. El joven, que hace un año pasó por uno de los momentos más delicados por sus problemas de salud, se enfrenta a otro gran problema, esta vez empresarial.

El joven de 30 años era propietario de varias empresas y sociedades de compraventa de vehículos y alquiler de plazas de garaje, negocios que parecían ir bastante bien. Entre ellos se encontraba la sociedad Jagui Rent a Car SL.

Pero, como ha informado El Confidencial, el Juzgado de lo Mercantil 3 de Málaga ha sacado a subasta una de las propiedades más valiosas de Rafa Mateo: el aparcamiento público que tenía próximo al aeropuerto de Málaga.

Esta propiedad está valorada en 6 millones de euros y el empresario la adquirió en el año 2013. Con esta subasta la justicia pretende recaudar dinero para saldar la deuda que Caja Rural Granada le reclama a la sociedad, un total de 5,1 millones de euros.

Las pujas para adquirir el edificio, un parking de seis plantas comunicadas y un total de casi 15.000 metros cuadrados, estarán abiertas hasta el próximo 1 de julio.

Según el Registro de la Propiedad, y como han informado en Telecinco, "Jagui Rent a Car SL se dedicaba a la compra-venta de vehículos nuevos y usados, tanto turismos como comerciales y derivados, al alquiler de vehículos con o sin conductor y a la explotación de plazas de aparcamiento". La empresa también se encargaba de exportar "vehículos nuevos usados", además de que "figuraba como correduría de seguros y tenía licencia para el transporte de mercancías por carretera".

Entre los acreedores, además de Caja Rural de Granada, también están el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad Disermobil Málaga.

Sus problemas de justicia y de salud

El hermano de Christopher Mateo, ganador de Supervivientes 2015, sufrió otro embargo el año pasado por el que la justicia le quitó una nave en Torremolinos tasada en 2,6 millones de euros por deudas con Hacienda.

Además, en mayo de 2023 sufrió un ictus por el que tuvo que ser ingresado y del que, a primera vista, se recuperó muy rápido. Pero, una semana después, el joven sufrió un segundo ictus, pasando a ser uno de los momentos más complicados de su vida.

"Gracias a Dios estoy sin ninguna secuela", expresó Mateo en su vuelta a las redes sociales. "Fue el mayor susto de mi vida. Sufrí dos ictus y perdí 15 kilos en el hospital. Quiero agradecer todos vuestros mensajes de apoyo. No me esperaba tantos. Gracias a Dios, y gracias a todos vosotros", explicó.

Al parecer, el joven tenía la tensión muy alta, algo que desconocía. "No lo sabía hasta que el cuerpo me avisó", añadió a través de sus redes sociales, donde aseguró que continúa "en el juego".

En Sálvame, una fuente cercana confirmó que el tema era muy "hermético" y preferían que no se indagase mucho en el tema para que no saliesen "informaciones que perjudiquen". Pero Terelu Campos no se cortó y comentó que consideraba que no se trataba de un "desarrollo físico natural". "Hay un uso de sustancias para acelerar la musculación. Hay organismos que lo toleran más y otros que lo toleran menos", aseguró la colaboradora.