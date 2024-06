Sumar celebra el acuerdo PSOE-PP para el Poder Judicial pero Podemos denuncia que marca el inicio de una "gran coalición"

La izquierda a la izquierda del PSOE recibió la noticia del pacto entre los socialistas y el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con opiniones contrapuestas. Para Sumar, el acuerdo es positivo porque supone poner fin al "secuestro" del órgano de gobierno de los jueces "por parte del PP", que ya se alargaba cinco años. Sin embargo, para Podemos el acuerdo marca un punto de inflexión en la legislatura, convierte a los populares en socios preferentes de los socialistas y rompe la mayoría progresista e independentista que apoyaba al Gobierno.

La clave para determinar cuál de las dos interpretaciones está más cerca de la realidad está en la parte del acuerdo que encarga al nuevo CGPJ que redacte una propuesta de reforma del método de elección de sus integrantes. Podemos cree que ahí se revelará que el PSOE ha cedido ante la exigencia del PP de que los jueces se elijan a sí mismos sin participación del legislativo, mientras Sumar insiste en que no habrá ningún cambio en esa línea y en que el Congreso y el Senado seguirán llevando la voz cantante en la elección de los vocales del CGPJ. No obstante, hoy por hoy es imposible tener la certeza de cuál de estas dos lecturas es la correcta: el pacto que se firmó este martes no da detalles sobre el contenido de la reforma del sistema de elección, que se elaborará en los próximos meses.

Esa incógnita, sin embargo, no fue óbice para que Sumar celebrase públicamente un acuerdo que no han negociado directamente, si bien la líder de la coalición, la vicepresidenta Yolanda Díaz, aseguró que ha estado en "permanente contacto" con el titular de Justicia, Félix Bolaños, muñidor del pacto por parte del PSOE. "Estamos de enhorabuena", esta es una "gran victoria para la democracia", sostuvo por su parte el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, que aseguró que este pacto "ha acabado con el secuestro prolongado" del CGPJ por parte del PP e insistió en que los populares no han logrado un compromiso expreso de que el cambio del modelo de elección vaya a quitar a Congreso y Senado la capacidad de nombrar a los vocales del órgano.

"No estamos de acuerdo con que los jueces elijan a los jueces y nos congratulamos de que no haya sido una condición para la renovación", señaló Santiago a este respecto. Y en la misma línea se había expresado el portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Íñigo Errejón, horas antes de conocerse el acuerdo anunciado este martes: el dirigente recordó que su formación no está de acuerdo con "una modificación del sistema" que otorgue mayor poder a los jueces para escoger la composición del CGPJ y, por ende, se lo quite al legislativo, e insistió en que Sumar no apoyará "una modificación del sistema" ni renunciará a su "agenda de democratización del Estado".

Errejón, de hecho, insistió expresamente en su apuesta por un cambio de la ley para que el CGPJ pueda renovarse con mayoría absoluta de Congreso y Senado, en lugar de con la mayoría de tres quintos que se requiere ahora mismo. Y lo justificó asegurando que, con el sistema actual, puede volver a darse un bloqueo como el que ha tenido lugar los últimos cinco años, protagonizado por el PP. "Nosotros no queremos que esta situación se pueda repetir, incluso si ahora hay desbloqueo", denunció Errejón, que recordó que Sumar lleva tiempo proponiendo un sistema por el cual, en primera instancia, la elección de los vocales del CGPJ requeriría mayoría de tres quintos en Congreso y Senado, pero si no se lograse un acuerdo pasado "un tiempo razonable" bastaría con una mayoría absoluta para lograr esa renovación.

"Hoy empieza una legislatura de gran coalición"

La interpretación del acuerdo que hizo Podemos fue radicalmente contraria. Para los morados, el pacto suscrito por los dos grandes partidos supone que "desde hoy empieza una nueva legislatura, de gran coalición, en la que el PSOE elige al PP como su principal socio de gobierno", y su número dos, Irene Montero, aseguró que "el PSOE busca una alianza estable con el PP para asuntos de Estado mientras aparenta hacer algo de izquierdas con la mayoría plurinacional". Montero acusó a los socialistas de permitir a los populares que "manden aunque no gobiernen" y avisó de que "si a la derecha le das la mano te coge el brazo: profundizarán su estrategia golpista y será aún más difícil transformar España".

En esa misma línea se expresó pocos minutos después de conocer el contenido del pacto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que aseguró que este acuerdo "es la peor noticia para la democracia de nuestro país". "El PSOE tenía otra opción: renovar el CGPJ con la mayoría plurinacional y democrática emanada de las urnas y, en vez de ese camino, el PSOE ha elegido el camino de la rendición ante el PP y de la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática", denunció Belarra, que insistió en que "esto inaugura una nueva legislatura" porque "supone la construcción de una gran coalición entre PP y PSOE".

Sea como fuere, y esté más cerca de la realidad la lectura de Sumar o la de Podemos, algo que no podrá saberse con certeza hasta que el nuevo CGPJ comience a elaborar su propuesta de reforma del sistema de elección de sus propios vocales, el movimiento de este martes deja a ambos partidos descolocados. No solo es que sus votos no vayan a ser necesarios para ratificar el acuerdo, habida cuenta de que PSOE y PP reúnen holgadamente las tres quintas partes de Congreso y Senado que se necesitan para elegir a los nuevos vocales del CGPJ. Sobre todo, el fracaso de los socios progresistas del PSOE lo refleja el hecho de que no han conseguido obligar a los socialistas a reformar, con los votos de la mayoría que dio la investidura a Pedro Sánchez, el método de elección de los vocales para despojar al PP de su capacidad de veto.