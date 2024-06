Alejandra Rubio habla de su embarazo en 'Así es la vida': "No vais a ver la cara de mi hijo"

Alejandra Rubio ha vuelto a Así es la vida este martes tras disfrutar de unos días de vacaciones junto a su pareja, Carlo Costanzia. Su regreso se produce después de que anunciara en exclusiva su embarazo a la revista Hola.

La colaboradora ha sido recibida con gran entusiasmo por sus compañeros, quienes le ha ofrecido un sillón en el centro del plató para que respondiera a las preguntas pertinentes. Visiblemente tranquila, la joven ha expresado su felicidad, aunque no ha ocultado sus temores: "Estoy muy contenta, pero con miedo".

Respecto a la brevedad de su relación con Costanzia, que apenas alcanza los cinco meses, la nieta de María Teresa Campos ha hecho oídos sordos las preocupaciones: "El poco tiempo que llevo con Carlo no me parece ningún impedimento".

La hija de Terelu Campos también ha abordado las críticas recibidas desde el anuncio de su estado. "La gente me está dando unas lecciones que no entiendo", ha declarado. Además, la tertuliana ha defendido su independencia y capacidad para afrontar la maternidad: "Tengo 24 años. Siempre me he buscado las cosas sola, soy muy independiente. Tengo todos los medios para criar un hijo".

En cuanto a los rumores sobre la supuesta mala reacción de su madre, Rubio ha sido tajante: "Se han inventado una de cosas. Se nota que no conocen a mi madre. Ha sido todo muy normal. No ha puesto ninguna pega ni ha hecho ningún comentario feo. Tengo mucha suerte con ella".

Por otro lado, ha expresado su frustración ante los comentarios sobre vender su intimidad. "Nunca he vivido mi vida en exclusivas, no voy a vivir de ellas porque no lo he hecho nunca", ha afirmado, subrayando que su intención fue simplemente informar sobre su estado. "Lo que he hecho es dar una noticia de un embarazo porque yo la tripa y el hijo no me los puedo meter por la manga".

El compromiso con la privacidad de la colaboradora

La comunicadora ha enfatizado su compromiso con la privacidad, tanto de ella como del actor. "Todo lo que yo pueda ocultar de mi vida privada, lo hago, al igual que Carlo", ha declarado, rechazando de plano las especulaciones sobre el ingreso económico que recibió por parte de Hola. "Ni de lejos yo he cobrado el dinero que dicen. No ha sido por dinero. Por dinero podría haber hecho tantas cosas".

Asimismo, también ha explicado su decisión de hacer pública la noticia del embarazo, dejando claro que su motivación fue evitar que otros hablaran por ella: "Yo no necesito esto para vivir. He dicho que estoy embarazada para que personas como Alessandro Lecquio no se sienten en un plató para contarlo de forma fea, porque no me da la gana".

Sorprendiendo a los presentes, la comentadora ha asegurado que no va a exponer a su bebé públicamente: "No vais a ver la cara de mi hijo". Con esta afirmación, deja claro que protegerá la privacidad de su descendiente a toda costa, evitando que el recién nacido se convierta en objeto de la atención mediática.

Su respuesta sobre las críticas por fumar

Finalmente, ha respondido a los reproches surgidos después de que saliesen a la luz de imágenes en las que se le ve fumando en un barco en Formentera.

"A día de hoy no fumo nada comparado con lo que fumaba antes", ha afirmado Rubio, que ha reconocido que está mejorando sus hábitos. "Ahora he reducido el consumo una barbaridad. Es algo que trato con mi ginecóloga".

Rubio no ha minimizado los riesgos asociados al tabaquismo durante el embarazo. "Obviamente fumar en el embarazo es malo", ha admitido. Por último, también ha explicado las circunstancias que rodearon las imágenes captadas en la isla. "¿Me habéis visto fumar en un barco atacada de los nervios? Pues sí, lo siento en el alma", ha concluido.