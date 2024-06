Susana Molina recuerda cómo fue su ruptura con Gonzalo Montoya: "Fue horrible porque fue muy larga"

Susana Molina ha vuelto a desempolvar uno de los momentos más duros de su vida. La que fuera ganadora de GH 14, ha querido rememorar cómo fue su separación con Gonzalo Montoya, con quien rompió tras siete años como pareja. Una situación que ha calificado como "horrible".

La influencer murciana acudió junto a él en la primera edición de La isa de las tentaciones, aunque lo cierto es que ambos se habían conocido anteriormente gracias a la televisión. Ambos había participado en GH y llevaban casi diez años juntos, por lo que nadie hubiera imaginado el desenlace final.

Del trágico desenlace en República Dominicana han pasado ya cuatro años, tiempo en el que aún vuelven a su memoria algunos de los momentos vividos. Los dos han rehecho su vida amorosa, y en el caso de Montoya lleva más de un año saliendo con María López, aunque no se puede olvidar de Susana.

La murciana, por su parte, también guarda muchos recuedos de la rlación más duradera que ha tenido hasta la fecha. "La ruptura fue horrible, la verdad, porque fue muy larga. Para mí fue: ruptura dentro de la relación, luego ruptura pública, y luego el duelo. Aunque lo haya dejado yo, es el momento de despegarte de una persona después de siete años, que era decirle adiós a él, a la ciudad donde vivía, a su familia, a sus amigos, de todo. Y esa es la parte que peor llevé yo", ha confesado.

Para ella una de las peores cosas tras su ruptura fue no poder seguir siendo amigos, porque ya no forma parte de su vida: "Me daba rabia no poder contarle esto o no poder comentarle lo otro, no poder aconsejarle sobre alguna cosa... Me daba rabia no poder estar ahí".

"Yo tenía que darle vueltas y pensar si había hecho bien o no y la otra persona tiene que llorarlo y superarlo. Tú te quedas con la presión de: 'Encima he sido yo, por mi culpa esta persona está mal, ¿habré hecho bien...?'. No te puedes permitir estar mal", ha sido su reflexión final en el pódcast Grupete de Noche.