Usuarios del metro de Barcelona afectados por las obras de este verano: "Mientras sea para mejor, vale la pena esperar"

Este martes han comenzado los cortes más importantes en las líneas L2 y L5 del metro de Barcelona. Durante este verano, los usuarios deberán coger alternativas como otras líneas de metro o bus para sortear las afectaciones. Sin embargo, usuarios como Martín Díaz (31 años) han explicado a 20minutos.es cómo han vivido el primer trayecto en metro con el corte en la línea lila. A pesar de que de momento "no le influye mucho", Díaz ha remarcado que "mientras las obras sean buenas para Barcelona, valen la pena las esperas". Las afectaciones en la línea lila y azul por las obras se alargarán hasta el 25 de agosto y 1 de septiembre, respectivamente.

Otra usuaria habitual de la L2, Mónica, ha explicado como ha visto afectado su trayecto habitual para ir a Passeig de Gràcia. "A raíz del corte a partir de la estación de Sagrada Família he tenido que coger dos líneas de metro (L5 y L3) para poder llegar", ha contado a 20minutos.es.

Por otro lado, Arnau Bou (29 años) ha asegurado que las obras no le deberían afectar este verano, ya que vive cerca de la estación de La Pau (L2 y L4), pero que no suele coger el metro hacia el centro. Sin embargo, este martes sí ha sufrido el corte en la línea al tener que ir hasta Sagrada Família, donde ha podido ver en otros usuarios como les afectaba. Bou ha apuntado que a quien les perjudicará más de lo habitual es "a los turistas porque en verano es cuando hay más"

A pesar de los cortes, TMB ha desplegado aparte de su personal en las estaciones más afectadas por los cortes. Marylin Salas (44 años) ha explicado que ha salido con más antelación de casa para ver bien cuáles eran las alternativas que debía coger para llegar al trabajo. Salas ha apuntado que el personal del metro y la señalización en las estaciones le han ayudado "a no llegar tarde". Por su parte, Díaz también ha resaltado la buena señalización en las estaciones de metro de Barcelona.

Los usuarios más despistados son los que han criticado más los cortes que habrá durante los dos próximos meses. "Ahora tengo que coger otra línea y hacer cambios, me parece fatal porque siempre es el mismo", ha dicho Yaday, que ha recordado que durante el verano pasado los cortes afectaron la línea amarilla. "Me afectan mucho porque trabajo", ha agregado en declaraciones a la 'ACN'. En el mismo sentido, Juan Miguel ha explicado que no estaba informado de las afectaciones y que ha tenido que recular hasta la L1 para poder llegar donde tenía que ir.

En la L2, el corte afecta el tramo entre Paral·lel y la Sagrada Família; mientras que en la L5 no hay circulación entre Cornellà Centre y Collblanc. Como alternativa, TMB ha puesto buses especiales con una frecuencia de entre tres y cuatro minutos. También se ha reforzado la misma red de metro con más convoyes.

En los próximos meses también habrá cortes en las líneas 4 y 10 norte. En la L4, la amarilla, los trabajos serán entre las estaciones de Selva de Mar y La Pau y se alargarán casi un mes, del sábado 27 de julio al jueves 22 de agosto (ambos incluidos). En la L10 norte, las obras serán de más corta duración, del 5 al 25 de agosto, y afectarán el tramo entre Poza y La Salud, en Badalona.

En total, las obras tendrán un coste de 25 millones de euros. Este año los trabajos se han avanzado para evitar coincidir con la Copa América, que se celebrará en la capital catalana entre el 22 de agosto y el 27 de octubre.