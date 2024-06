¿Por qué se celebra el día del Orgullo el 28 de junio?: la estrecha relación entre su origen, el pub Stonewall y la mafia de Nueva York

Aunque parezca difícil de creer, el día internacional del Orgullo LGTBI, que actualmente se celebra con gran fuerza en las capitales europeas como Madrid, tiene "algo que agradecer" a la mafia de Nueva York. En 1969, los mafiosos estadounidenses que controlaban la vida nocturna de la "ciudad que nunca duerme" reconvirtieron el bar Stonewall Inn, anteriormente frecuentado por heterosexuales, en un bar gay en pleno barrio neoyorkino de Greenwich Village.

Esta transformación del Stonewall Inn marcó un antes y un después en la lucha de los derechos del colectivo LGTBI al transformarse en un conocido club de bebidas privado sin licencia y, por ello, clandestino. Sin embargo, durante la madrugada del 28 de junio de ese año, fuerzas policiales de Nueva York se presentaron por sorpresa en el pub.

¿Por qué se celebra el día del Orgullo el 28 de junio?

La mafia que dirigía el local, encabezada por Tony el Gordo, la sobornaba semanalmente a cambio de unos 2.000 dólares de avisos de posibles redadas para anticiparse a cualquier posible intervención, pero esa noche eso no funcionó: eran federales. Aun así, no cundió el pánico porque las redadas era algo habitual en esos tiempos. Sin embargo, los federales comenzaron a detener a hombres por no llevar un mínimo de tres prendas, como marcaba la ley de entonces.

Esta acción provocó abucheos y protestas y se comenzaron a agrupar cada vez más personas en torno a Stonewall Inn. Cuando la Policía sintió que estaba perdiendo el control de la situación comenzaron los golpes, la represión y la respectiva respuesta con lanzamientos de objetos contra los agentes por parte de la comunidad homosexual. Los disturbios duraron varias horas y el incidente acabó con una treintena de detenidos y cuatro policías heridos, pero se replicaron durante varios días después.

Estas noches de "lucha" se convirtieron en una fecha señalada en el calendario y en un hito de reivindicación para la comunidad LGTBI que marcó el inicio de una lucha sostenida, constante e imparable por sus derechos. Por eso se celebra el día del Orgullo el 28 de junio con tanta fuerza en ciudades como la capital española, en conmemoración y reconocimiento de la valentía de esos ciudadanos que no tuvieron miedo a la hora de luchar por sus derechos y su libertad.