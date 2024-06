Carla Barber se sincera con sus seguidores y habla por primera vez sobre su ruptura con Carlos Rubí: "Lo he pasado fatal"

La doctora Carla Barber ha decidido sincerarse sobre su ruptura con Carlos Rubí y ha dado detalles sobre su situación actual. La modelo y el cirujano plástico terminaron hace meses, desde entonces la que fue Miss España ha estado en absoluto silencio, hasta ahora, que ha respondido a varias preguntas que le han hecho sus seguidores en Instagram.

Mucho antes de terminar completamente su relación, los doctores tomaron la decisión de dejar de compartir contenido de pareja en redes sociales. Este hecho provocó que su ruptura haya pasado completamente desapercibida para muchas personas, aunque para ella fue muy dura: "Lo he pasado muy mal".

Sus seguidores le preguntaron por su situación sentimental, a lo que la exconcursante de Supervivientes ha respondido de manera muy directa: "No saco a nadie en mis redes porque no hay nadie".

Carla Baber en sus historias de Instagram. INSTAGRAM

Además, durante estos meses, la influencer ha aprendido a valorarse y a encontrarse a sí misma: "Llevo meses sola y estoy volviendo a estar conmigo misma tranquila, siendo yo. No es que no tenga novio, es que no tengo nada. Ni me escribo con nadie, ni nada".

La canaria no quiere saber nada de los hombres en términos amorosos, para ella, "el sexo masculino" y estar en "pareja" es algo "impensable" en estos momentos. Después de lo mucho que le afectó su ruptura con Carlos Rubí, la doctora no quiere volver a enamorarse.

"Lo he pasado muy mal. Ahora mismo no tengo el corazón para nada de eso. Tengo dos amores de mi vida, que son mis hijos. No necesito más", ha agregado Barber, que actualmente se encuentra centrada en ella misma y en sus hijos.