La Junta lanza ayudas al alquiler de hasta 6.000 euros para unas 5.000 familias andaluzas especialmente vulnerables

La Junta de Andalucía ha puesto ya en marcha una nueva línea de ayudas para facilitar a las familias más vulnerables el pago del alquiler de su vivienda habitual, siempre que esta no sea pública, con una subvención de hasta 6.000 euros en un pago único que se podrá solicitar desde finales del próximo mes de julio.

Así se contempla en la orden que regula estas ayudas y que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se detallan los requisitos para poder opta a los incentivos, que están dotados con un total de 17,1 millones de euros para toda la comunidad, con previsión de llegar a unas 4.800 familias. De ellas, cerca de 1.100 serán de la provincia de Sevilla, donde el Ejecutivo destinará 3,8 millones, un reparto provincial que se lleva a cabo teniendo en cuenta tanto la población como las solicitudes que se han registrado en años anteriores.

El incentivo, que se concede en régimen de concurrencia no competitiva (es decir, por orden de llegada de la solicitud) será de hasta 6.000 euros como máximo, que se abonará en un solo pago, y podrán imputarse gastos subvencionables para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año. Será el solicitante quien determine las fechas de inicio y fin de la actuación. También se podrán subvencionar los gastos de comunidad con un máximo de 200 euros mensuales.

Estas nuevas ayudas, que buscan dar una solución habitacional urgente, se dirigen fundamentalmente a personas sin hogar, víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual y personas que han sido desahuciadas de su vivienda habitual; así como, en algunos casos, a otras familias en situación de especial vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales.

El plazo para pedir estos incentivos se abrirá justo un mes después de la publicación en el BOJA, es decir, a finales de julio, y se cerrará una vez que se agote el crédito. Las solicitudes se pueden presentar telemáticamente o de manera presencial. Y la Junta tardará seis meses como máximo en resolver y notificar la resolución de la concesión.

Requisitos

Entre los requisitos que deben cumplir figuran ser titular de un contrato de arrendamiento de una vivienda habitual y permanente, con una renta igual o inferior a los 600 euros mensuales (no incluye costes de plazas de garaje ni trasteros). Cantidad que, solo en algunos supuestos debidamente justificados, podrá ascender hasta los 900 euros. Además, el solicitante tendrá que estar empadronado en Andalucía o acreditar mediante certificado de la Policía Local el establecimiento en la zona de más de un año de antigüedad.

Igualmente, el beneficiario no podrá tener ninguna vivienda en propiedad en toda España (salvo excepciones, como, la no disponibilidad de un inmueble en propiedad por separación o divorcio). Y el arrendador no podrá ser una administración o empresa públicas ni un pariente del beneficiario en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con el inquilino.

"El Gobierno está volcado con estas acciones que facilitan una solución habitacional", ha remarcado la consejera del ramo, Rocío Díaz, que ha puesto en valor que su departamento resolvió el pasado año 2.441 ayudas de este mismo tipo, que permitieron atender a unas 7.323 personas, toda vez que los incentivos se conceden a la unidad familiar, que suele estar formada por una media de tres personas. También ha subrayado la Junta el incremento en la dotación de las ayudas, toda vez que en 2023 fue de 13 millones de euros, que han aumentado este ejercicio en más de cuatro millones.

Las ayudas se enmarcan en el Plan Vive en Andalucía 2020-2030 de la Junta, y contemplan también una línea de colaboración con las entidades del Tercer Sector que trabajan en el ámbito de la vivienda, canalizando ayudas para el pago de hasta el cien por cien del alquiler. Ya el pasado abril se abrió una convocatoria en este sentido dotada con 1,5 millones de euros.