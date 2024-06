La Generalitat promou un programa pilot contra la pobresa energètica

CONFORT TÈRMIC A L’ESTIU

Impedeix que el sol entri directament a casa. Tanca persianes, tendals o porticons per a evitar-ho.



Obre les finestres dels extrems de la casa a primera hora del matí i a la nit perquè hi hagi corrent d’aire fresc.



ESTALVIA ELECTRICITAT



Ajusta la potència contractada a les teves necessitats reals. Per internet pots buscar “Calculadora de potència” i trobaràs eines que t’ajudaran a fer el càlcul.



Contracta la tarifa “Preu Voluntari per al Petit Consumidor” a una comercialitzadora (mercat regulat).



Consulta si compleixes els requisits per optar al bo social. Suposa un descompte important en la factura.



Si tens un contracte amb una tarifa en la qual el preu de l’electricitat varia cada hora del dia, tingues en compte el preu per hores. Pots consultar-ho a internet.



ESTALVIA GAS



Contracta la tarifa TUR amb una comercialitzadora (mercat regulat).



Si disposes de bo social elèctric, rebràs la bonificació corresponent al bo tèrmic.



ESTALVIA AIGUA



Si a la llar hi ha més de tres persones empadronades, comunica-ho a la teva companyia perquè adeqüi els trams de la factura.



Pregunta al teu Ajuntament quines són les bonificacions disponibles i, en cas que n'hi hagi, sol·licita-les.



Consulta si compleixes els requisits perquè t'apliquin el cànon social.



Si detectes un consum desproporcionat, revisa la instal·lació per assegurar que no hi hagi cap fuita.