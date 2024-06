Qué hacer este fin de semana en Barcelona: Música y arte con ALMA, la exposición de Robbie Williams y un tributo a 'La Sirenita'

Barcelona se caracteriza por ser una ciudad diversa donde se pueden encontrar planes diferentes para todos los gustos. Desde culturales y de entretenimiento hasta deportivos y educativos. Este fin de semana, destaca la exposición del cantante Robbie Williams Confessions of a Crowded Mind que acoge el Moco Museum y el vibrante ALMA Festival Barcelona en Poble Espanyol. Para aquellos que son más amantes del teatro, la Sala Apolo ofrecerá un tributo musical de un clásico de la infancia La Sirenita. Además, este fin de semana será el primero del Festival Grec 2024, que combina teatro, danza y música en un entorno histórico.

Primera exposición de Robbie Williams en España

Una exposición dedicada al arte y a la sanación. La estrella del pop, Robbie Williams, presenta en el museo de arte independiente Moco Museum de Barcelona su exposición Confessions of a Crowded Mind. En ella, el cantante pretende que el espectador trabaje sus miedos y ansiedades más profundas de forma que las transforme en algo positivo.

Esta es la primera vez que Williams presenta su colección de arte en España, previamente lo hizo en el Moco Museum de Ámsterdam, donde el artista causó furor y más de 100.000 personas visitaron la primera parte de su exposición, titulada Pride and Self-prejudice.

El cantante conocido mundialmente por éxitos como Angels o Let Me Entertain You cree en el poder curativo del arte y cómo este puede dar consuelo y guiar a las personas que padezcan problemas de salud mental.

C/ de Montcada, 25; Hasta el 20 de noviembre de 2024; Entradas a partir de 14,50 euros; mocomuseumexposicionsbarcelona

Festival ALMA en Barcelona Festival ALMA

Un festival con mucha alma

El Poble Espanyol celebra los findes de semana de este verano el ALMA Festival, anteriormente conocido como Festivals Jardins Pedralbes. Este evento anual en Barcelona reúne a artistas nacionales e internacionales de reconocido renombre. Este año, destacan en el cartel Glen Hansard, Queens of the Stone Age, Alice Cooper o India Martínez.

ALMA además de ser un lugar donde los asistentes puedan disfrutar, relajarse y bailar, también cuenta con una zona Village, en la que los asistentes encontrarán una variada oferta gastronómica y un escenario especialmente ambientado para la ocasión.

Poble Espanyol; Hasta el 21 de Julio, 2024; Desde 35 euros; almafestival.barcelona

'La sirenita' fue el primer gran éxito de John Musker Disney

El canto de La Sirenita llega a la ciudad de Barcelona

La Sala Apolo trae a Barcelona una experiencia para toda la familia con un tributo musical a La Sirenita. El famoso cuento de Hans Christian Andersen cuenta la historia de Ariel, una joven sirena que desea profundamente conocer el mundo de los humanos. Su padre, el rey Tritón, asustado de los peligros que podría correr su hija, le prohíbe acercarse a la superficie. Sin embargo, una noche de tormenta, Ariel salva a un hombre de morir ahogado y se enamora profundamente de él.

En un acto de locura, Ariel hace un pacto con Úrsula, una malvada bruja del mar, y se convierte en humana para poder estar así con su enamorado, el príncipe Eric. Sin embargo, el pacto conlleva un gran sacrificio. A partir de entonces, Ariel, acompañada por su mejor amigo, el pez Flounder y por el cangrejo Sebastián, tendrá que buscar la manera de que el príncipe se enamore de ella en tres días, de lo contrario será encarcelada para siempre por la malvada bruja.

La Sirenita es uno de los cuentos más clásicos de la historia y sorprende tanto a adultos como a los más pequeños. Con una banda sonora repleta de éxitos, todos los miembros de la familia podrán disfrutar de un buen rato.

Av. del Paral·lel, 59; Hasta el 30 de junio; Entradas desde 18 euros; lasirenitatributomusical

Barcelona Night Tour Bus Barcelona Night Tour Bus

La ciudad vista diferente con Barcelona Night Tour Bus

Los buses turísticos de Barcelona ofrecen este fin de semana un recorrido nocturno por la ciudad para tener una perspectiva diferente de los diferentes monumentos y calles emblemáticas de la capital catalana.

Durante el tour, los pasajeros podrán ver las conocidas obras arquitectónicas de arte moderno de Antoni Gaudí, como la Casa Batlló, situada en el Paseo de Gracia; La Casa Milà, conocida por su fachada ondulante y sus innovadoras soluciones arquitectónicas; la basílica de la Sagrada Familia, donde se combinan elementos góticos y modernistas; Arc de Triomf, el gran arco que fue la entrada de la Exposición Universal de Barcelona, situado en el Paseo de Lluís Companys y el monumento dedicado a Cristóbal Colón, situado al final de La Rambla. Los asistentes también podrán ver la famosa Torre Glòries, el Recinto Modernista de Sant Pau y la plaza de España.

Diferentes localizaciones; Hasta el 15 de septiembre; Entradas desde 22,00 euros; barcelonabusturistic

Concierto de Silvia Pérez en el Festival Teatre Grec 2024 Festival Teatre Grec 2024

Arte y música en el Festival Grec de Barcelona.

El Festival Grec es conocido por ser uno de los festival por excelencia de Barcelona dedicado al teatro y a la danza, aunque también hay espacio para la música y el circo. El festival se celebra dentro de un espacio único, como es el Teatro Grec creado durante la Exposición internacional de Barcelona en el 1929.

Esta edición, se inaugura con Sílvia Pérez Cruz y su espectáculo Circular, pero también estará disponible el espectáculo de circo Qui som? de Baró d'Evel; la obra de teatro Damon. El funeral de Bergman de Angélica Liddell; Hamlet. En el plec dels temps de Christiane Jatahy; From England with love de Hofesh Shechter o The second woman de Nat Randall y Anna Breckon.

Diferentes localidades;Hasta el 4 de agosto; Precios a partir de 10 euros; entradesgrecbarcelona

Born Street Food Born Street Food

Bocados ricos en el Born Street Food

El festival gastronómico del Born presenta este año una edición especial gracias a la Copa América. El barrio acogerá un evento donde los visitantes podrán degustar las diferentes propuestas gastronómicas de los restauradores locales con una ambientación musical con diferentes DJ's conocidos de la ciudad. Además, también participarán pastelerías y coctelerías famosas.

En total participarán 17 restaurantes de la zona entre los que se encuentran Oaxaca Cuina Mexicana, abanderado como la mejor cocina mexicana.

El acceso al evento es totalmente gratuito, y para probar los diferentes platos las personas deberán comprar unos tickets que se utilizan como moneda. La exposición forma parte de la Regata Cultural, el programa de actividades diseñadas por el Ayuntamiento de Barcelona que tiene como fin acompañar la celebración de la Copa América de Vela.

Pla de Palau; Hasta el 22 de septiembre; Entrada gratuita; bornstreetfood