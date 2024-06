Los conservadores británicos retiran su apoyo a los dos candidatos investigados por apostar sobre la fecha de las elecciones

El Partido Conservador ha decidido este martes retirar su apoyo a los dos candidatos a las elecciones generales del 4 de julio en el Reino Unido que están siendo investigados por haber apostado sobre cuál sería la fecha de los comicios. "Como resultado de las investigaciones internas, hemos concluido que ya no podemos apoyar a Craig Williams o Laura Saunders como candidatos parlamentarios en las próximas elecciones generales", ha asegurado un portavoz de los conservadores citado por los medios británicos.

El escándalo, que ha dañado aún más las malas perspectivas de los tories de conseguir la victoria, llega a poco más de una semana para las elecciones, en las que los laboristas de Keir Starmer aparecen como grandes favoritos frente a los conservadores del primer ministro, Rishi Sunak.

El portavoz del partido aseguró que la Comisión del Juego ha confirmado, tras haber sido consultada, que la decisión no interfiere con la investigación que ese organismo está llevando a cabo por su lado. En su primera reacción a la noticia, Starmer, que ha criticado a Sunak por no tomar medidas, se preguntó: "¿Por qué esto no sucedió hace una semana?".

Hasta el momento, el primer ministro, que se declaró "muy enfadado" por el escándalo, había optado por no intervenir para no interferir con la Comisión del Juego. Sin embargo, incluso dentro de sus propias filas cada vez era mayor el número de voces que le reclamaban actuar para frenar un caso que ha dañado la credibilidad del partido gobernante.

Además de Williams y Saunders, también están siendo investigados el marido de esta última y jefe de la campaña electoral de los tories, Tony Lee, y el director de datos del Partido Conservador, Nick Mason, ambos de baja en la actualidad. Un miembro del equipo de seguridad del primer ministro ha sido suspendido asimismo por este caso.

Sunak anunció por sorpresa el 22 de mayo la fecha de las elecciones generales para el 4 de julio, lo que fue inesperado porque el líder 'tory' había indicado que podrían ser en otoño.