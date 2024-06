Roberto Brasero, Boticaria García y Luis Larrodera, entre otras celebridades, alaban la innovación digital en los Premios Creadores

Este lunes 24 de junio, 20minutos entregó los galardones a algunos de los mayores talentos de la red en la III edición de los Premios Creadores. Por allí, aparte de Ricardo Moya, ganador del premio principal con su videopódcast El sentido de la birra, Lucía Galán, pediatra con 20 años de experiencia que recibió el galardón especial, y los triunfadores de todas y cada una de las categorías, pasaron diversos rostros conocidos que no dudaron en reivindicar el impacto positivo que pueden tener las redes sociales.

No podía falta a la cita, Marián García, más conocida como Boticaria García, ganadora de estos premios en 2016, galardonada con el premio especial en 2023, fiel asistente cada año a la gala y defensora del potencial de los nuevos y no tan nuevos canales: "Yo creo que las redes son una herramienta fabulosa para poder difundir el bien, los contenidos de calidad. Y es cierto que hay muchos haters —yo ayer publiqué un post y me ha caído la del pulpo, eso sigue pasando y seguirá pasando—, pero desde luego los buenos siempre vencen a los malos y la herramienta que son las redes es muy poderosa".

Tampoco Marta Rivera de la Cruz, delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, quiso perderse el evento, donde destacó la importancia de combatir peligros como la desinformación. "El gran reto que tenemos ahora es ser capaces de filtrar, de separar el grano de la paja, y para eso estos premios son una buena manera de visibilizar a esos creadores de contenido que hacen un trabajo serio y un trabajo riguroso", asegura.

Luis Larrodera, presentador de la gala, también ve claro el vínculo que debe haber entre los medios de comunicación analógicos y la incesante creación de contenidos en la red: "Yo creo que los medios tradicionales y los nuevos conviven bien. En esa buena convivencia está la fórmula del éxito. Ninguno de los extremos es beneficioso: ni quedarse anclado en el pasado ni tampoco vivir única y exclusivamente metido en las redes sociales o en internet, porque puedes entrar en un bucle bastante peligroso. Tener ese punto medio, ese punto de cordura y de sensatez, y utilizar lo bueno de ambas posibilidades yo creo que está guay".

Por otro lado, Roberto Brasero, con su simpatía habitual, no dudó en revelar su relación con las redes sociales: "Me he lanzado ahora al Instagram. Igual voy tarde, pero me ha gustado mucho porque recibes buen feedback. La gente que te cuenta cosas ahí es todo muy bonito, y eso lo agradece alguien que lo hace con buena intención, como soy yo".