Las conductas dañinas del divorcio entre Chiara Ferragni y Fedez

Los Ferragnez fueron una pareja de ensueño cuyo fin pudimos seguir casi a diario desde que los rumores de que iban a separarse, por la gestión del caso Pandoro, empezaron a circular por todo el mundo.

Además de su pública ruptura, de un tiempo a esta parte, los ‘pulsos’ entre uno y otro están formando toda una lista de conductas que deberían evitarse en un proceso de separación.

Pero años antes de que esto sucediera, de que se convirtieran en rivales, Chiara Ferragni y Fedez nos hacían soñar con su historia de amor. Un romance que empezaba gracias a una de las canciones del cantante Vorrei ma non posto, y que les sirvió de excusa para empezar a hablar.

Con mucho sentido del humor, la empresaria de Cremona y el artista de Rozzano empiezan a intercambiar mensajes y, finalmente, en septiembre de 2016 tienen su primera cita en un hotel de Milán (con cena privada incluida). Así empieza la que se convertiría en una pareja considerada casi de la realeza por el público italiano.

Para seguir soñando con su relación, en el año 2017 Fedez se arrodilló en medio del concierto delante de las decenas de miles de personas que estaban escuchándole en la Arena de Verona y le pidió que se convirtiera en su esposa.

La sorpresa llegó cuando antes de darse el "Sí, quiero" (o "Sì, lo voglio" en italiano) anunciaron que estaban esperando a su primer hijo, Leone, quien nacía en marzo de 2018 en Los Ángeles.

Una boda que tendría lugar un año después, marcó un punto de inflexión en las ceremonias nupciales, ya que la celebración inspirada en un festival de música, serviría de inspiración a novias de todo el mundo que siguen los pasos de estilo de la italiana.

Tres años después de ese feliz momento, en marzo de 2021, llegaría su segunda hija, Vittoria y los 4 se convierten en la familia más idílica de Instagram, quienes nos abrían aún más su vida con la docuserie de Los Ferragnez.

Y aunque pudiera parecerlo, no todo ha sido un camino de rosas para ellos. Su paso por terapia de pareja, el cáncer de páncreas de Fedez que requirió de cirugía o la pérdida de su mascota, Matilda, han sido algunos de los bandazos que la pareja ha tenido que enfrentar en equipo.

Sin embargo, fue el escándalo del dulce navideño, el pandoro promocionado por Chiara que en teoría iba a destinar sus beneficios a un hospital infantil (cuando la donación estaba pactada de antemano independientemente de las unidades vendidas) lo que habría supuesto una diferencia irreconciliable entre ellos, optando por seguir por caminos separados.

Y aunque el 22 de febrero de 2024 fue cuando se hacía públicamente su separación, los fans de la pareja han podido apreciar un gran cambio de actitud tras llevar años acostumbrados a verles bromear juntos.

La nueva situación ha tomado un camino de conductas poco constructivas entre ellos hasta el punto que su divorcio, más que suponer el cierre de una etapa, estaría dejando heridas sin cicatrizar (y haciéndolas cada vez más profundas).

Vetos, indirectas y desconfianza

Esta nueva faceta, no solo más seria, sino hasta dañina del uno hacia el otro, es algo que además de ejemplificar cómo no debe ser una ruptura, puede llegar a afectarles, no solo a ellos, sino a sus hijos.

Por lo pronto, una de las cosas que no se deben hacer en una separación -y en la que uno de los exmiembros de Ferragnez habría caído-, sería utilizar a los hijos a modo de 'arma'.

Fedez habría prohibido a la empresaria mostrar el rostro de Leone y Vittoria en sus redes sociales. Una decisión que, si tenemos en cuenta que antes ambos compartían su día a día con ellos durante 6 años, parece muy estratégica.

Las publicaciones de Chiara con más interacciones son aquellas en las que sus pequeños hacen acto de presencia, por lo que teniendo en cuenta que la parte más significativa de sus ingresos viene de campañas de redes, sería una manera de cortarle esa fuente de engagement.

Es algo que no perjudicaría a Fedez de la misma manera, ya que no necesita de números en plataformas sociales para desarrollarse profesionalmente debido a que su carrera está ligada a la industria musical.

Por otro lado, la decisión de Chiara habría sido la de no permitirle a Fedez ver al miembro que incorporaron recientemente a la familia: su perrita Paloma. La golden retriever con la que Fedez compartió muchos momentos estaría 'vetada' de la vida del cantante, lo que le habría llevado a Silvio, un cachorro de la misma raza que se encuentra en casa del artista.

Ambas conductas son una forma de castigo hacia la otra persona. Una manipulación de la situación que además de generar más tensión entre ellos, afecta negativamente a los niños y a la mascota.

Por otro lado, el impacto mediático de ambos sería algo que también haría estragos en su proceso de separación. Por un lado, las imágenes de Fedez flirteando con diferentes mujeres (le han llegado a relacionar con la modelo Garance Authié) es algo que, por mucho que no sean relaciones oficiales, al hacerse eso tantos diarios, puede alterar el estado emocional de los hijos.

Que aparezcan nuevas parejas prematuramente -aunque sea en diarios online- puede provocar confusión y resentimiento en los pequeños.

A esta situación hay que añadir las indirectas de Chiara en su Instagram. La influencer italiana da "Me gusta" a comentarios que podrían dar a entender su insatisfacción en la relación de pareja con Fedez.

Además al subir frases, que en apariencia son empoderantes, acerca de su situación sentimental (como por ejemplo "Ojalá que atraigas a alguien que se ilumine ante la simple mención de tu nombre"), puede dar a entender que no era así la situación que tenía con su anterior pareja, pese a que hayan compartido 8 años de sus vidas.

Este tipo de frases, o mensajes con doble fondo, tienen el potencial de herir a la anterior pareja, afectándola negativamente por el impacto emocional, pero también dañando su imagen pública y dando el ejemplo a sus hijos de que a través de redes sociales es la vía de solucionar los conflictos.

Una serie de situaciones generan desconfianza entre ellos, lo que es un obstáculo para el co-parenting, aumenta el resentimiento mutuo que complica que se dé una cooperación y comunicación futura.

Conductas que sí son beneficiosas

Puede que todavía quede algo de tiempo hasta que la pareja llegue a un acuerdo oficial en lo que al divorcio se refiere, ya que lo último que trascendió a la prensa es la pensión de 40.000 euros al mes para los hijos de ambos que pedía la empresaria al cantante.

Mientras tanto, este es un momento -tan bueno como cualquier otro-, para que repasen cuáles son las conductas que sí pueden ayudarles a atravesar la crianza compartida después de la ruptura.

El autocontrol y la reflexión son vitales para evitar esos prontos o dobles mensajes en redes, al igual que plantearse bien las decisiones que afecten a sus dos hijos.

Y es que la prioridad debe ser el bienestar de los pequeños Leone y Vittoria, para lo que es necesario mantener una comunicación respetuosa y ser consistentes y confiables para que no pierdan la sensación de seguridad y estabilidad, algo fundamental cuando ven que su vida atraviesa tantos cambios.

Además, recibir ayuda profesional en esta etapa sería algo que también les resultaría de gran ayuda (y a lo que Chiara ya habría recurrido). Porque además de colaborar en la crianza, este es un momento clave para que ambos se enfoquen en el autocuidado personal.

Puede que su historia de amor compartida haya llegado a su fin, pero sus historias de amor con los pequeños, la familia y amigos e incluso ellos mismos, serán las que les den grandes alegrías en el presente y el futuro.