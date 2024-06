Lo que iba a ser una sencilla visita al médico para que le recetaran algo para el dolor abdominal terminó convirtiéndose en un ingreso y una operación de urgencia, pues los doctores detectaron en José Manuel Parada una inflamación de la vesícula.

Estaba en un viaje de trabajo hacia su Galicia natal, y de camino paró en El Bierzo (León) para ver a su madre y a su familia. Y fue allí donde decidió acudir al hospital para que le dieran algo para calmar su dolencia. Sin embargo, tuvo que quedarse ingresado debido a la gravedad de su salud.

"El susto fue tremendo", contó él mismo al programa Juntos, de Telemadrid. "Ya ha pasado lo peor", añadió, pues ya le han intervenido y le han extirpado la vesícula, que estaba inflamada debido a una infección que, de haber esperado más, podría haber afectado al páncreas.

"Me empecé a notar mal, y dije: 'Voy al hospital a que me quiten el dolor'. Lo que no me esperaba es que dijesen 'esto es gravísimo'", relató en el espacio de Alicia Senovilla. "La vesícula, en condiciones normales, no hay ningún problema en quitarla, pero es que tenía una infección ahí que, si toca el páncreas, puedes ser hasta mortal".

"Yo pedía que me dejaran a hacer el programa. Pero me dijeron que no podían esperar ni media hora. Al quirófano urgentemente", explicó el colaborador. "Estoy débil, sin fuerzas, pero ya me lo he quitado de encima y diciendo qué grande es la salud, qué poco la valoramos cuando la tenemos".

"Me decía el médico que en condiciones normales son tres días, pero como hay una infección y el antibiótico es por vena, pues creo que serán seis o siete días para salir del hospital", aseguró Parada.

"Mi madre con sus 92 años no es consciente de lo que pasa. Piensa que estoy en Santiago de Compostela haciendo asuntos", narró. "Mi madre ahora es una bebé de 92 años. Tengo la suerte de tener un hermano que también la cuida, porque ella no quiere ir a una residencia, sino estar en su casita. Cuando vea que estoy bien, iré a verla. Antes de volver a Madrid iré a casa y estaré unos días".