Esto es lo que habría cobrado Terelu Campos por su entrevista en 'De viernes': "Creo que es histórico"

Terelu Campos está siendo una de las protagonistas de la prensa del corazón. Tras conocerse el embarazo de su hija, Alejandra Rubio, la colaboradora aceptó una entrevista para De viernes.

Espejo Público ha intentado esclarecer varios detalles de la entrevista, entre ellos, el dinero que habría recibido la presentadora por hablar en plató. "Vas a flipar, creo que es histórico", avanzó la periodista Laura Fa minutos antes de revelar la cifra exacta. Primero avanzaron que era una cantidad de cinco ceros, que después se concretó en 200.000 euros.

Javier de Hoyos, exdirector de Socialité, ya había insinuado que Terelu habría cobrado "100.000 euros por la primera entrevista". Sin embargo, desde el programa de Susanna Griso aseguraron que el importe total no lo recibe por esta única entrevista, sino que incluye cuatro intervenciones en Telecinco.

Laura Fa insistió en repetidas ocasiones que se trata de una cifra "casi histórica" y, además, mencionó que Campos no solo busca "sacarle rentabilidad al embarazo" de su hija, sino que también a su imaginación, ya que la mitad de lo que cuenta, según la periodista, "es mentira".

"Lo más importante es que Terelu no debe estar pasando por un buen momento porque ha pedido que le adelanten el primer pago, que lo necesita porque tiene deudas importantes que pagar", agregó la colaboradora de Espejo Público. "Es dinero importante, pero que lo necesita ya dice mucho del estado en el que se encuentra sus finanzas".

Cabe mencionar que Jordi González aclaró que la intervención de Terelu el sábado en D Corazón, programa del que es colaboradora, no supuso ningún tipo de plus: "Me pide dirección que diga, y entiendo que me lo pida, que aquí no se paga a nadie. Bueno, a vosotros sí, claro. Pero cuando hacemos una entrevista no pagamos ni un extra ni un bonus por contarnos nada".