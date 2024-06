Lu Vives, de Hola Qué Tal Afasia, al recoger su Premio Creadores Social: "Se piensa que no estamos porque no hablamos, pero estamos"

Los Premios Creadores 2024 de 20minutos llenaron este lunes el CaixaForum de Madrid de talento online al premiar a multitud de autores de contenido en internet en sus ocho categorías distintas. Y una de ellas fue María Luisa Vives, creadora de la Asociación Hola Qué Tal Afasia, que fue galardonada en el área Social y emocionó a los presentes tanto como lo estaba ella por ser distinguida.

"Los que tenemos afasia, que no nos podemos comunicar, podemos hablar, escribir y leer más o menos, nos suele pasar después de un daño cerebral: un ictus, un accidente de coche o lo que sea", comenzó explicando Lu Vives, como se llama en redes.

"Cuando vamos a tiendas, fuera (de casa), la gente me ve y dice 'uy, es tonta'. De tonta nada, soy igual que antes pero hablo mal, no puedo escribir ni leer tampoco", relató la ganadora de la categoría Social. "Por eso estoy muy contenta de hacer muchos vídeos y cosas para que la gente entienda lo que es y el porqué".

"A la gente le gustan mis vídeos y es guay porque dicen 'ah, es por eso'. Así un día iré a las tiendas y me verán y no pensarán que me pasa nada", deseó la creadora de la asociación, que espera que sirva para visibilizar y que la gente entienda lo que es la afasia. "Cuando vamos fuera piensan que no estamos, porque ven que no hablamos, pero sí estamos".

El presentador de la gala, Luis Larrodera, le recordó una de las frases que leyó en su web: "Desde que tienes afasia, hablas menos pero escuchas más a la gente". Ante esto, ella defendió que la sociedad escucha "muy poco", porque "vamos todos rápido".

"Yo, cuando hablo, que no puedo hablar bien, la gente quiere hablar por mí. No. Yo ahora, que hablo la mitad, y hablo mucho, entiendo mucho más a mis amigos, los oigo más y mejor. Entiendo más cómo están mis amigos ahora que antes", aseguró para concluir, no sin antes volver a dar las gracias por el galardón Social de los Premios Creadores 2024.