Pasión Vega: "Lorca crea imágenes poéticas que se clavan en el corazón y me conecta con mi infancia, con mi momento como mujer"

Pasión Vega se presenta en el Teatro Albéniz con algo más que un concierto: un espectáculo donde, además de desplegar su maravillosa voz en un repertorio que domina como nadie, impera la componente teatral y poética, al hilo de la vida y obra de Federico García Lorca. Poesías como Canción de jinete, Romance de la Pena Negra o Gacela de la muerte oscura, así como capítulos y anécdotas de la vida de García Lorca, expuestos con grandeza por el actor Victor Clavijo, dan pie a la interpretación de coplas y canciones por todos conocidas: La Tarara, La bienpagá, Ojos verdes o La leyenda del tiempo. Lorca sonoro es un bello transcurrir de músicas y retazos de vida que nos llegan hilvanados con buen gusto.

La cantante malagueña nos atiende con una sonrisa afectuosa que mantiene durante toda la entrevista, entusiasmada por presentar este trabajo en Madrid, "rompeolas de todas las Españas", como la definió Machado. Este poeta y otros acompañan a Lorca en una conversación en la que Pasión nos habla de sus vivencias y proyectos, de las músicas de ida y vuelta, y también de aquel día en que el Federico no acudió a una cita que habría inmortalizado su voz. Afortunadamente, su palabra cada día parece más viva.

¿Por qué Lorca resulta tan adecuado para trasladarlo a música?Fíjate, yo creo que Lorca era músico; tenía música e imprimía un ritmo especial a sus poemas. Se nota mucho a la hora de cantarlo. Luego, tenía esa libertad para crear imágenes poéticas que se te clavan en el corazón cuando te llegan.



Esa mezcla de lo rural y lo poético llega a la esencia de nuestro pueblo, ¿verdad?En mi caso, al haberme criado en Andalucía, en el sur, todos esos paisajes que él retrata me son tan cercanos, tan propios, que al final estás caminando por algo reconocible.

¿Cómo surgió la idea de Lorca sonoro?En realidad, surge por un encargo que me hacen desde Alfacar, en Granada, como homenaje a García Lorca, aunque también existía una inquietud, una necesidad por mi parte. Antes había cantado cosas de Federico, sobre todo las Canciones populares, y había participado en el Festival de poesía de Granada, pero viendo lo que se producía en el escenario, la conexión que me propició con mi infancia, con mi momento como mujer, quise seguir ahondando en este repertorio, buscando textos y recopilando información. Al mismo tiempo que iba grabando el disco, fui preparando la historia que íbamos a presentar sobre el escenario. Lo primero era hacer algo teatral donde apareciera la figura de Federico de una manera más presente.



En este espectáculo aparecen otros personajes como Rafael de León y Miguel de Molina, completando un universo de talentos.Sí, son tres personalidades de la época, tres artistas que tuvieron diferente suerte. Miguel se tuvo que exiliar en Argentina y regresó en muy poquitas ocasiones a España; y Rafael de León tuvo que hacer muchísimos esfuerzos por seguir escribiendo, pero el arte y el talento de estos tres personajes ha salido indemne. El tiempo les ha dado la razón. Cuando un artista dedica toda su pasión y su tiempo, como hizo Federico, en hacer tantas cosas, tan diversas y diferentes, creo que al final todo trasciende y de qué manera.

La actuación de Victor Clavijo es muy importante en este espectáculo. ¿Cómo está resultando colaborar con él?Victor Clavijo es el hilo conductor entre todas esas canciones que van tomando sentido hacia el final del espectáculo, que culminamos con La leyenda del tiempo, como la desembocadura de un río que llega al mar. Va haciendo de costurero de todas esas escenas, propiciando que haya momentos divertidos y distendidos; dice el verso como nadie, de una manera tan natural. Cuando se comprometió a hacer este proyecto pegué un salto de alegría (ríe), porque pensé que teníamos el cincuenta por ciento de lo que yo tenía en la cabeza. Después, encontrar a Ana Lopez Segovia, directora de escena; a los músicos; a Jacob Sureda, que es mi mano derecha desde hace más de 20 años, haciendo estos arreglos maravillosos… ¡La verdad es que tengo un equipazo! (ríe).



"No se conserva ningún registro sonoro de García Lorca porque, cuando fueron a grabarle a la Residencia de estudiantes, no apareció. Se había quedado dormido"

¿Es cierto que no se conserva ningún registro sonoro de la voz de Federico?Clavijo interpreta a Eduardo Torner, que era un folclorista. Fue a la Residencia de estudiantes a grabarle, pero no pudo hacerlo porque Federico no apareció (ríe). Se quedó dormido después de una noche de marcha. Esta anécdota es real.

No es de extrañar, porque en la Residencia de estudiantes se tiraban tomando té hasta las tantas de la madrugada.No apareció. Realmente, la semilla de este espectáculo está en la búsqueda de la voz de Federico. Es muy curioso porque grabó muchísimas entrevistas de radio en Argentina y en Cuba, pero no se han encontrado esas cintas. Es muy difícil entrar en el almacén de una radio y ponerte a buscar cinta por cinta esa grabación. Incluso si apareciera algo datado que pudiera ser de Federico, por su estado quizás no se pudiera escuchar.



Hay una mirada a la música hispanoamericana en este concierto teatralizado, como esa Tarara que se remata con un son cubano.Bueno es que son nuestros ritmos también. Estamos muy conectados. Hace poquito tuve la oportunidad de estar en La Habana y la huella de Federico estaba allí. Me pude sentar en un banco donde él estuvo viendo toda la bahía de Matanzas desde un mirador. Él fue para estar una semana en Cuba ¡y se quedó tres meses! (risas). No quería volver. Fue una época muy feliz para él. La huella de nuestra música allí es muy importante, pero también a la inversa, por su forma de trasladarla con esos instrumentos, esas percusiones y la aportación africana que hay en Cuba, en Colombia, en toda esa zona. Nuestra música se transforma allí. Igual que el mundo de Federico me parece inagotable, te pones a investigar en esas músicas de allá y encuentras peteneras, el danzón. Hay malagueñas, hay venezolanas…



"Este Madrid tan castizo es una ciudad abierta que no se entendería sin la cultura hispanoamericana que está absorbiendo. Me encanta ver por las calles a colombianos, venezolanos, cubanos o argentinos"

En el estupendo documental Hispanoamérica hay una frase preciosa, dicha por un americano: "Ustedes nos descubrieron pero somos nosotros los que les hemos conquistado".¡Es completamente verdad! (risas). Ahora mismo no se podría entender un Madrid sin toda esa población. Madrid, con su propia cultura castiza, con sus raíces, es una ciudad abierta donde se está absorbiendo la cultura hispanoamericana. Vas por la calle y ves colombianos, venezolanos, cubanos, argentinos… Eso me encanta, porque creo que nos acerca muchísimo también a ese pasado,



¿Por qué Ojos verdes, copla que canta en este espectáculo, es tan especial?

Ojos verdes se cruzó en mi camino siendo yo muy jovencita, porque el primer recuerdo que tengo fue en el Teatro Lope de Vega, en Sevilla. Ha sido muy importante en mi carrera y el público siempre me la pide, pero ahora, al intercalarla con el Romance sonámbulo de Federico, resolvemos también el misterio de aquella noche en Barcelona, donde se encontraron estos tres monstruos: Federico, Rafael de León y Miguel de Molina. Lorca había ido a ver el estreno de Doña Rosita la soltera y en un café se produce esa discusión tan divertida sobre quién se inventó el verde, quién había sido el primero en hacer una canción, o unos versos, con la palabra verde por todos lados. Está muy simpático.



Lorca merece todo y más, pero quizás otros poetas españoles también requerirían dedicarles espacio y tiempo, ¿no le parece?Bueno, hay muchísimos poetas a los que me encantaría ponerle mi voz: Miguel Hernández, Machado, Alcántara… Hay un disco de Maite Martín, maravilloso, dedicado al malagueño Alcántara. Luis García Montero también me encantaría… pero tendría que vivir tres vidas más para poder hacer todo eso (ríe).



Durante demasiado tiempo, la copla quedó lastrada por su vinculación al régimen franquista. ¿En qué estado se encuentra ahora?Quizás haya una nueva ola de jóvenes cantautoras y cantautores que están ahondando en la música de raíz, en el folclore, que tiene mucho que ver con la copla, pero creo que la copla en sí está un poco adormecida. Tiene sus momentos, sus épocas. Creo que, después de Carlos Cano, han surgido voces maravillosas como las de Martirio, Diana -Navarro-, Concha Buika y toda una generación de mujeres que hemos interpretado copla. Muchas de nosotras nacimos en el sur y hemos crecido con esas coplas que nos cantaban nuestras abuelas y nuestras madres, pero es verdad que quizás falte esa figura actual, rompedora, que vuelva a hacer esa revolución.

"Málaga era turismo de sol y playa, y ahora es un turismo cultural que visita museos y edificios históricos. El Teatro del Soho ha revitalizado muchísimo la ciudad gracias a Antonio Banderas"

La ciudad de Málaga cada día parece estar más de moda. ¿A qué se debe esta atracción?La gente que visitaba Málaga era un turismo de sol y playa, y ahora es un turismo cultural que visita museos y edificios históricos. Toda la zona del Teatro del Soho se ha revitalizado muchísimo, gracias también a Antonio Banderas. Esa oferta cultural hace que Málaga esté dando pasos agigantados y tenga una identidad propia muy luminosa. Hacen falta esas figuras que polarizan y atraen mucho. De Málaga, como puerto de mar y encuentro de culturas, han salido muchos artistas dedicados a la música, a la pintura, a la literatura... Es una fuente de inspiración en ese sentido y eso hace que la gente tenga otras inquietudes, otras miradas.



"La única cosa a la que dedico tanto tiempo como a la música es a estar con mi hija Alma. Ella es la que me impulsa realmente"

¿Qué le gusta hacer a Pasión con pasión, fuera de la música?Pues fíjate, la música es muy absorbente. La única cosa a la que le dedico tanto tiempo es a estar con mi hija Alma, a llevarla de la mano. Es lo que ahora mismo más me preocupa. Mi hija es lo que me impulsa realmente.

Sabemos de su buena relación con la cantante israelí Noa, a la que se ha intentado vetar en algunos lugares por su origen. ¿Cómo se pueden entender estas actitudes?

Me parece que no entendemos demasiado. Ella es una mujer que ha arriesgado muchísimo, incluso ha sido vetada en su país por ser pacifista, porque cree en los dos Estados. Ha puesto en peligro a su familia y a ella misma. Yo me acuerdo cuando viajé con ella por primera vez a Israel, para unos conciertos, los comentarios en redes hacia mí eran de llamarme asesina. El pueblo israelí no es Netanyahu, ni los palestinos son Hamás. Hay que ser mucho más respetuoso, más comprensivo y conciliador.



Para finalizar, ¿qué proyectos musicales tiene ahora sobre la mesa?Mira, ahora se están cruzando proyectos maravillosos, y digo cruzando porque no me los he inventado yo (risas). Voy a grabar con Omara Portuondo y la Orquesta Failde algunos duetos, en un disco que vamos a hacer juntas sobre boleros. También estoy con un repertorio nuevo sobre las películas de Almodóvar, con el maestro Moisés Sanchez. Lo haremos en Andorra y después también en el Festival de Peralada. En diciembre, si Dios quiere, estrenaremos algo en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, pero de eso no te puedo adelantar todavía nada. Va a ser un concepto también teatral.



¿Parecido a Lorca Sonoro?Va en esa onda, sí.