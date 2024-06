Ricardo Moya, de 'El sentido de la birra', ganador del Premio Creadores 2024: "Me alegra poder acabar con los estereotipos"

Acaba de recibir el Premio Creadores 2024 y Ricardo Moya, estrella del ‘El sentido de la birra’, tiene claro lo primero qué hará con los 5.000 euros del premio: "Nos vamos a dar una buena cena". Su espacio sigue mostrando a la audiencia una cara diferente de los famosos, que se relajan y conversan al ritmo de la cerveza durante horas... Apenas relata una pequeña anécdota con el rapero Kase.O, pero vale más por lo que calla, porque haber historias, haylas. "Yo intento que la gente se emborrache lo máximo posible y me cuenten mierdas", relata desde el escenario a las preguntas del presentador.

Después, ese aire gamberro se transforma porque el premio no viene de la nada. Le sobra el talento y la preparación: hay un equipo a sus espaldas que colabora para que todo salga bien. Y para ellos fue su primera dedicatoria. "Es que sin ellos no podría hacer esto".

¿Lo esperaba? No, para nada. Estoy sorprendido viendo la cantidad de gente que ha participado en estos premios. Para mí es un halago muy grande que, ante toda esa gente, hayamos podido ganar con el programa.

¿Cómo surgió el proyecto?De estar viendo y escuchando podcasts en Estados Unidos que hablaban sobre comedia. Intentaba buscar eso, porque yo quería aprender comedia... hasta que se nos fue de las manos.

¿Cómo consigue conectar con sus entrevistados?La cerveza ayuda a conectar con los invitados, pero la conversación y la curiosidad por la vida de otra persona, por su conocimiento, es algo que me ha acompañado toda la vida. Siempre he sido el niño pesado que preguntaba sin parar y naturalmente se me daba bien. Después, formación para poder ir aprendiendo.

¿Qué personaje le ha sorprendido más?Hace poco entrevistamos a Kiko Rivera y me pareció un personaje genial. Con un mundo interior y un trabajo personal muy fuerte. Creo los estereotipos nos dan un visión de las personas que habría que destruir y me alegra poder acabar con ellos, dar una visión diferente de una persona a la que todo el mundo tiene trillada.