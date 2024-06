Publio Cordón, la historia de un secuestro sin fin: 29 años buscando el cuerpo del empresario raptado por los Grapo

En la jamba de un armario una letra manuscrita ha permanecido 29 años impasible al tiempo: "1SE" precedido de siete palotes; "2SE" y otros siete palotes; y un último palote, son el resumen de los 16 días de cautiverio de Publio Cordón, el empresario zaragozano secuestrado por los Grapo en 1995 en Zaragoza y del que nunca se ha vuelto a saber más. O, por lo menos, de su cadáver. Las incógnitas sobre el caso llegan este jueves, en el aniversario de su rapto, a la plataforma Max en formato docuserie, ¿Dónde está Publio Cordón?, para poner sobre la mesa dos incógnitas nunca resueltas por los terroristas detenidos y condenados: el paradero del cuerpo del hombre y la forma en la que murió.

El 27 de julio de aquel año, el Canal Imperial de Aragón, en Zaragoza, fue testigo mudo de la última presencia en un lugar público de Cordón. El que fuera presidente de Previasa y del Grupo Hospitalario Quirón fue secuestrado por un comando de los Grapo cuando hacía deporte muy cerca de su casa sobre las 7.30 de la mañana. Tan solo dos días después se ponían en contacto con su familia: querían 400 millones de pesetas (casi dos millones y medio de euros) como rescate.

Sus familiares decidieron hacer entrega de la abultada suma de dinero después de haber recibido algunas cartas del secuestrado. El 9 de agosto, tan solo trece días después de que Cordón fuera atrapado por la organización, su hija, Carmen Cordón, viaja a París junto a su marido para hacer entrega del dinero. Varios días después, el 17, los Grapo se ponían en contacto con ellos para informar de que el empresario había sido liberado, pero no detallaban dónde.

Al parecer y según se supo después gracias a las investigaciones, José Antonio Ramón Teijelo y Maria Victoria Gómez Méndez se encargaron de alquilar una casa en Lyon (Francia) haciéndose pasar por un matrimonio español de profesores. Allí mantuvieron al empresario retenido y vigilado por Concepción González Rodríguez. Jose Ortín, Enrique Cuadra Echeandía y Fernando Silva Sande (responsable de los comandos de la organización) fueron los autores materiales del secuestro. González, Ortín y Cuadra fueron detenidos en noviembre junto a otros 12 miembros de la organización.

Cordón fue encerrado en un armario empotrado de 1,71 de largo por 1,21 de ancho situado en la buhardilla del apartamento

Según la sentencia de la Audiencia Nacional de 2017 que condenó a 30 años de cárcel a Teijelo y Gómez Méndez (fue ratificada por el Tribunal Supremo un año después), "la organización terrorista decidió llevar a cabo el secuestro de Cordón con la finalidad de financiar sus actividades terroristas". El documento detalla que "Cordón fue encerrado en un armario empotrado de 1,71 de largo por 1,21 de ancho situado en la buhardilla del apartamento de Lyon. Durante su cautiverio, le permitieron redactar varias cartas que, tras ser fiscalizadas y censuradas por los miembros de la organización, fueron enviadas a su familia".

Teorías y una búsqueda

Esta sentencia añade, además, que a la tercera semana de estar privado de libertad el señor Cordón desapareció "sin que se tenga constancia de su paradero". También hace hincapié en que los secuestradores no dijeron nada de dónde se encontraba el hombre. Ni entonces ni durante muchos años después. Aquí comienza un periplo de investigaciones, declaraciones y búsquedas que todavía no han dado luz sobre lo que pasó con Cordón.

Se fue a Brasil, dijo a un amigo que tenía que solucionar asuntos antes de reunirse con su familia... las teorías sobre la desaparición de Cordón tras su secuestro fueron muchas, también los esfuerzos de la familia con dar con su paradero, que llegó a contratar a especialistas e investigadores a espaldas de la Policía.

Fernando Silva Sande confesó que él mismo había enterrado al empresario después de caerse por la una ventana al intentar huir

"El empresario Publio Cordón falleció 15 o 16 días después de su secuestro por los Grapo como consecuencia de las heridas que sufrió al caer por una ventana de la casa de dos plantas donde se encontraba retenido, en Lyon (Francia), cuando intentaba huir", publicó Efe en 2012 en base a las informaciones dadas por el ministro del Interior de ese momento, Jorge Fernández Díaz.

Cuatro años antes, Fernando Silva Sande, detenido en el año 2000 y condenado por el rapto en 2003 en Francia y en 2007 en España, había confesado que él mismo había enterrado al empresario después de caerse por la mencionada ventana, de un primer piso, y morir. En 2009, la Guardia Civil inició la búsqueda del cadáver en el sureste de Francia por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que reabrió el caso. Pero nada, no se le encontró.

"Cortina de humo"

"Quiero que se haga justicia con la figura de mi padre, que fue muy maltratada. Se hicieron cortinas de humo por parte del Gobierno. A la tortura de tener un padre secuestrado al que iban a asesinar, se sumó la maledicencia, las falsedades. Debería haberse preservado su honorabilidad", señalaba Carmen Cordón hace unos días en una entrevista con Efe. Ella también participa en el documental junto a abogados, periodistas, guardias civiles, jueces y hasta terroristas arrepentidos.

"Eran momentos muy convulsos para el Gobierno socialista de Felipe González, sus últimos estertores. Estaba el caso Gal, Roldán había huido... y ante una banda terrorista otra vez potente pese a que parecía extinguida, prefirieron crear cortinas de humo y decir que igual mi padre se había escapado a Brasil porque tenía deudas o problemas en casa antes que enfrentarse a la Policía", asevera, en referencia a la poca ayuda que recibió la familia para dar con el empresario.

El la docuserie de cuatro capítulos que se estrena este jueves se recoge, además, que Cordón era u hombre carismático, alegre, con una cabeza privilegiada y de esas personas que trasmite energía y contagia su ánimo. Un empresario hecho a sí mismo. "Yo no perdono, lo siento, pero no perdono. A mi no han venido a mirarme a los ojos", remata su hija, aún sin saber qué sucedió con su padre.