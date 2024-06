Marta López Álamo, sobre el delicado momento que está atravesando: "Lo bueno es que la tormenta pasa"

La influencer Marta López Álamo no ha pasado por su mejor momento. En los últimos meses, su vida ha sido una montaña rusa de emociones y, a través de su perfil de Instagram, la creadora de contenido se ha sincerado con sus seguidores.

"Os estáis preocupando un montón por mí y os lo agradezco", ha expresado la modelo en su perfil. López Álamo, que ha tenido sinusitis y estuvo preocupada por un bulto que le salió en el cuello, ha asegurado que se encuentra mejor de salud. Pero también ha desvelado que no se encuentra tan bien anímicamente.

"Estoy sin parar, entre exámenes y eventos. No sé qué pasa, parece que se han puesto de acuerdo y estas dos semanas estoy a full", ha comentado la mujer de Kiko Matamoros. "Sabéis que cuando estoy bien empiezo a hablar por aquí para que me conozcáis más y para que me veáis 'más yo misma', quitándose esa timidez, que a veces es excesiva", ha añadido la influencer, que no se encuentra ahora mismo en esa situación.

"Han sido meses difíciles en muchos aspectos porque se me han juntado muchas cosas; algunas que he contado por aquí, y otras, que no he contado, me han dolido mucho... Pero bueno", se ha sincerado Marta López Álamo, que ha dejado claro que no tiene nada que ver con su relación con Matamoros.

Pero la modelo no pierde la esperanza de que todo vuelva a la normalidad poco a poco: "Lo bueno es que la tormenta pasa. Al final hay que quererse a uno mismo, priorizarse y focalizar tu energía en crecer tú".

Además, ha asegurado que es una clara defensora de que "si algo no pasa es porque no es para ti y si algo negativo pasa en tu trabajo o en tu círculo no tienes que echarte la culpa ni dejar que nadie te culpe".

Pero, aunque no se encuentre en su mejor momento, no todo es malo en la vida de Marta López Álamo, que ha recibido una noticia muy positiva que podría cambiarle la vida. "Ayer tuve una reunión muy importante de cara a mi futuro y la verdad es que estoy superfeliz de la etapa que quiero iniciar", ha expresado la de Granada.

"Tengo casi al 90% el visado, estoy esperando la cita en la embajada", ha continuado la creadora de contenido, que tiene previsto marcharse a vivir a Estados Unidos para seguir proyectando su carrera como modelo.