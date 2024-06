Una mujer herida con quemaduras tras la explosión de una vivienda por un escape de gas en A Illa

Una mujer ha resultado herida en una explosión por un escape de gas este lunes en en el municipio de A Illa de Arousa (Pontevedra). La afectada, que ha sufrido quemaduras, se encontraba dentro del domicilio con su hijo adolescente, con el que reside.

Según informa el Centro Integrado de Emergencias 112 Galicia, a las 14.55 horas se ha recibido la alerta de un particular que informaba de la explosión de una bombona, sucedida en la travesía do Castro, número 26. Una mujer ha necesitado ser trasladada a la unidad de quemados del hospital público de A Coruña (CHUAC) con quemaduras, aunque no corre riesgo vital.

El hijo de la afectada ha sido atendido en el lugar de los hechos. El joven no ha tenido que ser traslado al hospital ya que no ha sufrido daños físicos.

Los bomberos que han acudido a evaluar la situación explican que la explosión se ha producido por un escape de gas al encender el calentador. Según el diario Faro de Vigo, el nivel de ruido del estruendo ha sido absoluto y la violencia del mismo ha hecho explotar los cristales de las ventanas de la vivienda de tres alturas, así como algunos cristales de la casa al otro lado de la estrecha calle en la que se encuentra el inmueble.