La edad, los problemas de comportamiento o ser PPP, las causas por las que muchos perros nunca son adoptados

Las adopciones de perros han disminuido un cinco por ciento en 2023 con respecto al año anterior, siendo menos de la mitad de los canes recogidos por las protectoras de animales (un 45 por ciento) los que encuentran un nuevo hogar. Pero, ¿qué ocurre con el otro 55 por ciento de animales abandonados?

La Fundación Affinity ha publicado este mes los resultados de su último informe sobre adopción y abandono de animales en España en el apuntan que más de 286.000 perros y gatos fueron recogidos por las protectoras de animales en España durante el 2023.

Además, indagan en el perfil de estos animales, así como en los motivos conocidos que llevan a las familias a deshacerse de los animales. Este año el estudio también ha incluido las barreras con las que se topan las protectoras de animales a la hora de encontrarle un nuevo hogar a los animales a su cargo.

"No todos los animales tienen las mismas probabilidades de ser adoptados", aseguran en el estudio. "Si bien la inmensa mayoría de las adopciones tiene éxito, algunas en ocasiones pueden acabar con el retorno del perro o del gato al refugio de procedencia".

Barreras frente a la adopción

La adopción es una de las medidas más efectivas para disminuir el impacto negativo del abandono de animales de compañía a corto y medio plazo, por ello sorprende ver que un 16 por ciento de los perros (y un 15 por ciento de los gatos) permanecen en las protectoras de animales, sin lograr una segunda oportunidad.

Pero, ¿qué convierte a estos animales en invisibles? ¿Por qué nadie pregunta por ellos? Los resultados del estudio resuelven que hay algunas características que provocan rechazo en los futuros adoptantes, como por ejemplo su edad o el tamaño, pero también la presencia de enfermedades, problemas de comportamiento o la pertenencia a razas consideradas potencialmente peligrosas.

"La edad es una de las características que puede demorar la adopción de un perro, pero no es la única", aseguran. "Las barreras burocráticas y psicológicas consecuencia de la legislación sobre perros potencialmente peligrosos dificulta enormemente su adopción".

Hay que seguir insistiendo en que el carácter del perro es único de cada individuo

En este sentido, el informe recoge que el 72,4 por ciento de las protectoras que han colaborado en el estudio mencionaron como factor influyente el hecho de ser un perro de raza (o cruce de raza) potencialmente peligrosa. "A veces hablamos mucho de la raza pero nosotros insistimos siempre en el individuo porque la raza no te garantiza un carácter", asegura Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity.

"Hay que seguir insistiendo en esto, en que el carácter del perro es único de cada individuo y está influenciado por el entorno y su educación", agrega. "Al mismo tiempo, hay que reconocer la dificultad de las protectoras en la gestión de estos casos, ya que los PPP son los que se terminan quedando en los refugios".

Otro de las características que influyen a la hora de que una adopción no termine siendo exitosa son los problemas de comportamiento. El 69,2 por ciento de las protectoras de animales que han participado en el estudio aseguró que éstos son un factor decisivo a la hora de adoptar o no un animal.

"Estas cifras coinciden con las encontradas en otros lugares del mundo", detallan. "Por ejemplo, un estudio realizado en Estados Unidos en 2013 por la American Humane Association estimó que un 10 por ciento de las adopciones de perros y de gatos fracasan dentro de los primeros seis meses posteriores a la entrada del animal en la familia".

En este sentido, desde la fundación recuerdan que "los problemas de comportamiento son una categoría diversa y que en general engloba a todos aquellos comportamientos que suponen una barrera para una convivencia armónica".

"Los problemas de comportamiento agrupan muchas cosas, entre ellos los problemas de convivencia y ahí hay una parte importante que es nuestra", asegura Buil. "Si no entendemos a nuestro animal y no establecemos unas buenas bases de la convivencia podemos estar promoviendo sin querer actitudes no deseadas".

Si no podemos parar a cuidarlo, un adulto o senior es mejor opción

Como se ha mencionado anteriormente, la edad también es una característica importante para algunos adoptantes. Si se trata de un perro mayor, suelen optar por otro más joven (aunque éste se adapte menos a su estilo de vida).

"Para muchos casos es una solución mejor adoptar un adulto o senior, especialmente si no tenemos tanto tiempo para dedicarle al cachorro (en cuyo primer año de vida es un ser muy demandante)", asegura la directora de la fundación. "Si no podemos parar a cuidarlo, un adulto o senior es mejor opción".

No obstante, Buil considera que a muchas personas les asusta adoptar un perro o gato adulto o senior por el miedo a pasar poco tiempo con ellos. "Eso es lo que detectamos en otro estudio que hemos realizado, que no manejamos bien la pérdida hasta el punto de que muchas personas no quieran volver a no tener un animal por no volver a pasar por el duelo", detalla.

Por último, el estudio recién publicado que otros motivos de peso que hacen que una adopción se caigan son el tamaño del perro (que sea grande), mencionado por el 59,6 por ciento de las protectoras; así como que tenga alguna enfermedad crónica (expresado por un 52,2 por ciento de las protectoras)