Lolita da el último parte médico de Ángel Llácer: "No podrá estar en la semifinal de 'Tu cara me suena', pero quizás lo esté en la final"

Lolita se ha convertido en la portavoz 'oficial' de Ángel Llácer, que sigue sufriendo las secuelas de una bacteria que se trajo de un viaje a Vietnam y que le ha causado serios problemas de salud con dos ingresos hospitalarios incluidos y una estancia en la UVI.

Por ello, cuando la cantante habla se da por sentada cuál es la evolución real de Llácer. Durante una entrevista con Europa Press en Madrid, en el concierto de su hijo Guillermo Furiase, Lolita dijo: "Ya está muy bien, gracias a Dios. Hablamos bastante por teléfono y en cuanto vaya a Barcelona, que me voy todo el mes de julio, iré a verlo".

Lolita confirmó que Ángel no estará en la semifinal de Tu cara me suena el próximo día 28, porque su estado de salud aún no se lo permite. "Está animado. Espero que en la final reaparezca, y si no, para el año que viene ahí lo tenéis", dijo confiada.

En lugar de Llácer está Santiago Segura, quien participó como subcampeón en la primera edición y fue el quinto finalista en la segunda temporada del programa.