Una productora, una bebida propia y las 24 horas del día juntos: así es el matrimonio de Margot Robbie y Tom Ackerley

Margot Robbie se ha convertido en una de las actrices más importantes actualmente de Hollywood. Aunque no solo se dedica a la interpretación, sino que junto a su marido, Tom Ackerly, cuenta con una productora con la que sigue cosechando grandes éxitos.

LuckyChap abrió sus puertas en 2014 y desde entonces han logrado producir obras de gran calidad como Yo, Tonya, Saltburn o Barbie, donde Robbie fue la protagonista. "Las películas son un negocio loco en el que vendes algo que no es tangible, es una idea. No tienes ni idea de cuánto vas a ganar, quién la va a ver, si la verán o cómo será recibida", ha asegurado en una entrevista a The Sunday Tomes.

Aunque, lejos de la industria cinematográfica, también cuenta con otras empresas. Prueba de ello ha sido recientemente su marca de ginebra Papa Salt, donde su marido también es socio. "Esto parece mucho más sencillo, es más fácil predecir las cosas. Puedes diseñar esto en una hoja de cálculo de una manera que no puedas diseñar la idea de una película. Nuestras pasiones son las películas y las bebidas, y ahora las hemos cumplido a ambas", ha explicado.

Y es que, como así ha asegurado Tom, los dos están las "24 horas del día juntos", algo que para él es "perfecto". Unificar el trabajo y su vida en pareja no siempre sale bien, y más si se da dentro de una relación, pero para ellos no parece ser un problema, ya que los dos se sienten completamente complementados y apenas discuten. "No tenemos un botón para activar o desactivar. Todo se ha convertido en una sola cosa", ha reconocido.

Y es que el único momento en el que la pareja se enfrenta es cuando hablan sobre qué galletas son mejores, si las Tim Tams o las Penguins, pues, aunque sean parecidas, unas proceden de Australia, al igual que la actriz, y las otras de Reino Unido, coincidiendo con el lugar de nacimiento de él.