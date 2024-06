Biden y Trump enfrentan su plan para la Casa Blanca en un extraño debate en la CNN y sin haber sido aún nominados por sus partidos

¿Por qué un debate a dos? ¿Es que no se presentan más partidos? Por supuesto que sí. De hecho, podían haber sido tres y eso es lo que ha intentado hasta el último momento el candidato independiente, Robert F. Kennedy Jr. Finalmente, CNN le ha dejado fuera. Asegura el canal de noticias que no cumple con los requisitos exigidos. En concreto, no cuenta con el número suficiente de apoyos estatales para alcanzar el umbral de 270 votos electorales para ganar la presidencia y recibir al menos el 15% de apoyo en cuatro encuestas nacionales. Lo mismo les ha pasado a Cornel West y Jill Stein.