Los colaboradores de 'Espejo Público' critican a Terelu Campos: "Está haciendo caja con el nacimiento de su nieto"

El pasado miércoles, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia protagonizaron una de las portadas más comentadas hasta la fecha. Después de solo cinco meses de noviazgo, la pareja anunciaba a través de la revista ¡Hola! que se encuentran esperando a su primer hijo en común.

La noticia, como era de esperar, a revolucionado al clan Campos. Así, Terelu Campos se sentó el pasado fin de semana en De viernes, el programa de la noche de Telecinco capitaneado por Beatriz Archidona, donde no dudó en responder a las preguntas los colaboradores acerca del embarazo de su hija.

Este lunes, los colaboradores de Espejo Público han criticado la actitud de la hija mayor de María Teresa Campos, a quien han acusado de estar "haciendo caja con su nieto". Una actitud que ya ha sido criticada anteriormente por los periodistas en el caso de Ana Obregón y su nieta.

Asimismo, Gema López, desde el matinal de Antena 3, ha desvelado cuánto se habría embolsado Terelu Campos por su entrevista para el prime time del fin de semana de Telecinco: "Han sido 200.000 euros por hablar del embarazo de Alejandra Rubio".

Por su parte, el resto de colaboradores han señalado que Terelu habría pedido cobrar cuanto antes el precio de la entrevista algo que, según Laura Fa, denotaría que la situación económica de Terelu Campos no sería muy boyante: "Yo no pido un adelanto si no lo necesito".