Los rituales de Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, para la noche de San Juan

Paz Padilla y Anna Ferrer han celebrado por todo lo alto la noche de San Juan. La presentadora y su hija han decorado la casa para esta ocasión y han aprovechado para hacer rituales y así atraer lo bueno y dejar todo lo malo atrás.

Al ser una "noche de hadas", tal y como la misma Padilla define, madre e hija se han vestido para la ocasión, disfrazándose de ninfas y lo han celebrado con toda su familia, que ya es su gran tradición.

En esta madrugada tan esperada para ellas, en la que "el ambiente está cargada de magia", tal y como ha expresado la escritora, han vuelto a hacer sus tradicionales rituales para atraer la suerte, la positividad, el amor y la salud a sus vidas a través de dos elementos: el agua y el fuego.

Paz Padilla en la noche de San Juan. INSTAGRAM

Paz Padilla no ha dudado en hacer partícipe de estos rituales clásicos a todas las personas que han acudido a su celebración. La humorista antes de saltar la hoguera ha explicado que la tradición dice que hay que saltar sobre el fue para atraer la buena fortuna, de "siete a nueve" veces.

Lo que no han podido hacer ha sido el baño de medianoche en la playa para purificar el cuerpo y el espíritu y así atraer la buena suerte para el año que viene, pero el no estar cerca de la playa no les ha impedido que de alguna u otra forma se den un baño. Además, madre e hija han demostrado que son las mejores para celebrar la noche más corta del año y crear un ambiente lleno de magia e ilusión.