Vodafone TV renueva su acuerdo con Filmin por tres años

Vodafone TV ha anunciado este lunes la renovación por tres años de su acuerdo con Filmin, la plataforma especializada en cine que forma parte de su oferta de televisión desde 2017.

En la actualidad, según ha puesto en valor la compañía de telecomunicaciones, Filmin suma más de 10.000 películas (el 60% de todo el contenido de la plataforma es cine) y cerca de 500 series, la mayoría de ellas europeas.

En este sentido, ha señalado que los clientes de Vodafone TV pueden acceder a una variada selección de títulos, como 'Anatomía de una caída', 'La zona de interés', 'Vidas pasadas', 'Mientras seas tú', 'La memoria infinita' o 'La mesita del comedor', entre otras.

Además, ha avanzado que en los próximos meses llegarán a Filmin películas como 'Sangre en los labios', con Kristen Stewart; 'How to have sex'; 'La estrella azul'; 'Hasta el fin del mundo', dirigida por Viggo Mortensen; 'El último late night'; y las premiadas en el Festival de Málaga 'Nina' y 'Los pequeños amores'.

"Filmin tiene acuerdos con prácticamente la totalidad de distribuidores independientes, pero también importantes acuerdos con los principales estudios de Hollywood, lo que le permite aunar el mejor cine europeo, asiático y latinoamericano, con títulos míticos de Hollywood de todos los tiempos", ha subrayado.

El director de Vodafone TV, Jesús Rodríguez, ha destacado: "La renovación de nuestro acuerdo con Filmin pone de relieve nuestro compromiso por ofrecer a nuestros clientes la experiencia televisiva más completa y de mayor calidad del mercado, con los contenidos más demandados al mejor precio, con total flexibilidad y con acceso directo a las principales plataformas de streaming desde el decodificador de Vodafone TV".

Para el cofundador y director de Operaciones de Filmin, José Antonio De Luna, Vodafone ha sido un "apoyo fundamental en el desarrollo y crecimiento de Filmin". "La renovación de nuestro acuerdo nos permitirá explorar nuevas formas de colaborar para facilitar el acceso a Filmin, en condiciones ventajosas, a los clientes de Vodafone", ha agregado.