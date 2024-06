El padre de Meghan Markle se compara con el rey Carlos de Inglaterra por el trato 'despectivo' que sufren de su hija y nuera

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, ha hablado con el periódico Daily Mail, para señalar que a sus cercanos 80 años (los cumplirá el próximo 18 de julio) le está dando muchas vueltas a su vida, con asuntos como el distanciamiento de su hija y la imposibilidad de ver a sus nietos Archie y Lilibeth, de 5 y 3 años, a los que ni siquiera conoce y de quien, afirma, no tiene ni una foto.

Con el fin de encontrar explicación a su situación personal (no se habla con su hija desde hace seis años), Thomas Markle se ha 'comparado' con el suegro de su hija, el rey Carlos de Inglaterra.

Sus nietos "tienen dos abuelos que quieren verlos, uno de los cuales es el rey de Inglaterra. Nunca en mis 80 años pensé que estaría en el mismo barco que el rey", ha dicho el padre de Meghan.

Aprovechando esa cercanía que da la desdicha, Thomas ha lanzado un mensaje a Carlos: "Me encantaría hablar con él porque estoy seguro de que tiene tantas preguntas sin respuesta como yo. Ninguno de nosotros merece el trato que hemos recibido".

A su vez, Thomas se lamenta: "Tengo tantas preguntas que me gustaría hacerles a Meghan y Harry... La principal es por qué me han tratado tan mal no solo a mí, sino a la familia real y al rey".

Foto histórica, cuando la reina Isabel y su marido, Felipe, conocen en presencia de la madre de Meghan, Doria, a su bisnieto Archie. EFE

En otro periódico, The Mail on Sunday, Markle va más lejos y dice: "Yo he tenido una buena vida y estoy orgulloso de lo que he logrado, pero todo se ha visto ensombrecido por lo que ha sucedido en los últimos seis años con Meghan. Nunca he sido de los que celebran cumpleaños, pero sé que la persona de la que más quiero saber, Meghan, no se pondrá en contacto conmigo para felicitarme".

La mujer del príncipe Harry se enteró de que su padre (separado de su madre, Doria, desde que ella tiene 6 años) quería vender a la prensa inglesa imágenes privadas suyas y algunos montajes poco antes de su boda. Cuando ella le pidió que aclarara su vinculación con estas acusaciones, él se ofendió negando ser el autor de estos negocios. Como consecuencia del enfriamiento de las relaciones, Thomas optó por no ir a la boda real, celebrada en mayo de 2018 en Londres.