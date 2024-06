Directo | El arzobispo de Burgos insta a las monjas de Belorado a marcharse: "Tenemos paciencia, pero tiene que haber acciones"

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha instado este lunes a las monjas díscolas de Belorado a abandonar el monasterio "en los próximos días" después de que este sábado comunicara los decretos de excomunión y de dimisión (expulsión) ipso facto de la vida consagrada de las diez exmonjas.

Los servicios jurídicos del Arzobispado de Burgos se han reunido este lunes para estudiar las consecuencias legales de la excomunión de las diez religiosas clarisas del monasterio de Belorado, que han quedado expulsadas de la vida consagrada y, por tanto, deben abandonar las instalaciones religiosas ante su decisión libre, personal y voluntaria de abandonar la Iglesia católica.

"No hemos establecido un plazo, será un plazo prudencial", ha dicho Iceta, subrayando que no han establecido un límite de días para que abandonen el monasterio, aunque ha incidido en que su salida debe hacerse con celeridad: "Esperemos que se den cuenta de que, al ya no ser religiosas, no deben estar en ese lugar. Tenemos paciencia, pero la paciencia tiene que transformarse en acciones".

Iceta ha subrayado que "las propiedades inmuebles son bienes eclesiásticos que pertenecen a la persona jurídica", es decir, a la Iglesia, y ha advertido de que si no abandonan voluntariamente el monasterio "los servicios jurídicos actuarán" y se les pedirá "judicialmente".

"Ya no forman parte de la comunidad monástica, pero esto no significa que desaparezca la comunidad monástica de Belorado porque hay otras ocho monjas y hay tres monasterios que están dispuestos a enviar religiosas a Belorado", ha comentado.

El arzobispo también ha señalado que la Iglesia no cierra las puertas a las monjas díscolas: "La Iglesia las sigue esperando, hay que rezar por ellas. Ojalá sean conscientes de la realidad y emprendan el camino de vuelta a casa. Siempre serán acogidas con amor y misericordia. Las esperamos y rezamos por ellas, pero la legalidad es la legalidad y nos atañe a todos".