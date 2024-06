Bárbara Rey confirma que ya ha presentado una demanda para defender su honor contra su hijo, su nuera, programas y revistas

Bárbara Rey ha confirmado a los micrófonos de Europa Press que después de meses recopilando información, ha presentado, junto a su hija, Sofía Cristo, una demanda judicial para proteger su honor.

La vedette ha dicho que sobre ella "se cuentan muchas mentiras, pero esto (lo de la demanda) es cierto", aunque no ha querido añadir ningún detalle más. Rey se dirigía al médico para una revisión, así que ha entrado en el centro sanitario sin decir ni una palabra añadida.

La medida judicial, larga e importante por la cantidad de afectados, está dirigida contra su hijo Ángel Cristo, su nuera, Ana Herminia, programas de televisión donde se ha hablado de ella y revistas del corazón que han abordado la conflictiva situación con su hijo.

La relación de Bárbara Rey y su hijo Ángel, así como la de Sofía con su hermano, se rompió cuando el joven acudió al programa de televisión ¡De Viernes! a relatar episodios de su infancia y de su vida familiar duros y desconocidos. Estas confesiones dejaban en muy mal lugar a su madre, que habría consentido acciones con el rey de España de entonces, Juan Carlos I, en su propia casa, y que en el domicilio familiar hubiera drogas.

También denunció la desatención de su madre hacia él y su hermana cuando eran pequeños.

Ana Herminia y Ángel Cristo, durante su boda en 'Supervivientes'. MEDIASET

La estancia de Ángel en Supervivientes no ha cerrado esa brecha, sino que la ha abierto todavía más, porque Ángel, que se casó en la isla con su novia, Ana Herminia durante una breve visita, ha dicho que no quiere saber nada de su madre, y que no desea tenerla en su vida.