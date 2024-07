Dra. Dulce Mª Solar, neuróloga: "Siempre que se visibiliza más una enfermedad se consiguen más recursos económicos"

En los últimos años, gracias a la investigación, la divulgación y el inmenso trabajo que hacen cada día los profesionales que atienden a los pacientes, el abordaje de la esclerosis múltiple ha mejorado mucho. La investigación ha dado lugar a nuevos fármacos que reducen los brotes y los síntomas y, por tanto, la discapacidad, y aunque siguen siendo muchos los retos que quedan por delante, como encontrar la causa primaria de la enfermedad o lograr un tratamiento que detenga su progreso, los avances son innegables.

De todos estos progresos ha sido testigo y parte la Dra. Dulce María Solar, neuróloga que ha dedicado 30 años de su carrera profesional a la esclerosis múltiple.

Natural de Gijón, Dulce María Solar fue, hasta su jubilación, Jefa de Sección de Neurología del Hospital Universitario de Cabueñes, centro en el que fundó la Unidad de Esclerosis Múltiple (EM). Además, ha sido Presidenta de la Sociedad Neurológica Asturiana, Secretaria del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología, ha escrito decenas de artículos sobre la enfermedad y ha participado en numeroso ensayos clínicos.

Su innegable contribución a la mejora del abordaje de la esclerosis múltiple le va valido, hace poco más de un mes, el Premio SEN Esclerosis Múltiple, que ha querido reconocer su amplia labor científica y a su dedicación por la investigación de esta enfermedad neurológica.

Enhorabuena por el premio de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y por su labor en el ámbito de la esclerosis múltiple. ¿Se lo esperaba?No me lo esperaba. Aunque he dedicado muchos años a la atención de pacientes con Esclerosis Múltiple. Yo soy una neuróloga de “provincias” y mi hospital no tiene los recursos de los grandes centros, pero lo suplimos con ganas de trabajar.