Borrell advierte a Georgia de que la UE puede "cerrar la puerta" a su adhesión

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este lunes que la UE puede "cerrar la puerta" a Georgia para su adhesión al club comunitario si continúa adoptando medidas como la ley de agentes extranjeros que ha aprobado definitivamente, y que los Veintisiete consideran que la acerca a Rusia.

"Una cosa está clara. La puerta para que Georgia sea un miembro de la UE está abierta. Pero si el Gobierno continúa por este camino, la puerta se cerrará y los georgianos pagarán las consecuencias", dijo Borrell en declaraciones a la prensa, a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran este lunes en Luxemburgo.

La UE concedió a Georgia el estatus de país candidato en diciembre del año pasado, aunque aún no se ha celebrado la primera ronda de negociaciones, cómo sí ocurrirá este martes con Ucrania y Moldavia.

Detener la entrega de fondos

El jefe de la diplomacia europea presentó un documento a los ministros con distintas opciones que podrían adoptar los Veintisiete a corto y medio plazo, que pasan por detener la entrega de parte de los fondos que Bruselas da al Gobierno georgiano o los que le envían al país a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.

"No queremos provocar más sufrimiento a los civiles, pero hay decisiones en una lista", continuó Borrell, que aclaró, no obstante, que los ministros no adoptarán este lunes ninguna medida en concreto, sino que debatirán su propuesta.

A principios de junio entró en vigor en Georgia la ley de agentes extranjeros, que obliga a las organizaciones no gubernamentales y los medios con más de un 20% de financiación exterior a presentar una vez al año declaraciones públicas.

Tras haber dado este paso, el ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, se mostró partidario este lunes de parar ya la integración de Georgia a la UE, en vez de esperar, como sugirió Borrell, a que el Gobierno adopte leyes similares a la de agentes extranjeros.

En la misma línea, también su homóloga de Estonia, Margus Tsahkna, abogó por no continuar con el proceso de adhesión de Georgia "si no retira la ley".

En cambio, la ministra de Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, consideró que una medida que podrían adoptar los Veintisiete es dificultar que los funcionarios georgianos puedan entrar en la UE, mientras que el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, abogó por "una llamada de atención" a Georgia.

"Yo hoy abogaré por una llamada de atención", dijo Albares, que no apoyó sanciones contra Georgia para darle "una oportunidad" en "su horizonte dentro de la UE".