Denuncian a Aída Nízar por injurias y calumnias por su lucha contra la gestora de su urbanización: "Quieren amordazarme"

La empresaria y televisiva Aída Nízar lleva ya años inmersa en una dura batalla contra la administración de la urbanización de Cabopino, una colonia de lujo cerca de Marbella donde la exgranhermana y su familia tienen algunas propiedades.

Nízar ha sido el baluarte de un grupo de vecinos que se ha puesto en pie de guerra y denunciado supuestas irregularidades contables y administrativas de las que acusan al presidente de la urbanización y a la actual administradora, Michelle van Gaalen.

Ha sido esta última la que ha interpuesto una denuncia contra Aída Nízar por un supuesto "delito continuado de injurias y calumnias", lo que según el escrito podría incurrir en una "instrucción penal".

Según la demanda, Nízar decidió "fijar como objetivo de sus mofas" a la administradora, a la que se ha dirigido, según el escrito, "en términos despectivos y faltos de respeto", pues las formas de la televisiva "no obedecen a los cánones de comportamiento comúnmente aceptados por la esfera social".

"Mi cliente se encuentra cada día con nuevas publicaciones, tanto en medios de comunicación, como en el perfil de la red social Instagram de la querellada, donde sin ningún tipo de tapujos ni pudor, descalifica a mi representada", dice la denuncia de Van Gaalen.

La denuncia recoge artículos de prensa en los que Aída Nízar expone sus sospechas de corrupción en la administración y presidencia de su urbanización, algo por lo que Nízar y otros vecinos han puesto varias denuncias que han sido admitidas a trámite y que están siendo investigadas y por las que se llamó a declarar a Van Gaalen y a su marido, el exconcejal del PP en Mijas Ángel Nozal.

Para Aída Nízar, consultada por este medio, esto no es más que un intento de callarla. "Nada que me amedrente, lo que quiere es amordazarme, porque claro, cuesta dinero defenderse de todo esto", asegura Nízar.

"Me está asediando e incluye a mi familia, que no tiene nada que ver… me han interpuesto ya siete [denuncias] y las archivan", hace ver la demandada.