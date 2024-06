Violeta Mangriñán se matricula en la universidad: "Estudiante a los 30, pero nunca es tarde si la dicha es buena"

Violeta Mangriñán ha sorprendido a sus seguidores subiendo un vídeo a sus redes sociales revelando su nuevo proyecto. La exconcursante de Supervivientes ha anunciado que se ha matriculado en la universidad para cumplir uno de sus sueños: ser nutricionista.

La influencer ha decidido que a sus 30 años es hora de cumplir una de las metas que tenía pendiente. Debido al trabajo y al nacimiento de sus hijas, pospuso este sueño hasta ahora. Es por ello que la creadora de contenido ha tomado la decisión de que este es el momento oportuno para ser estudiante de nutrición.

"Estudiante a los 30, pero nunca es tarde si la dicha es buena", ha confesado tras confirmar su matrícula en la Universitat Oberta de Catalunya. La extronista de Mujeres y hombres y viceversa empezará en octubre a estudiar un curso intensivo online para examinarse en abril y si supera ese examen podrá matricularse en nutrición y dietética, una de sus pasiones.

Violeta Mangriñán ha aplazado estos planes desde hace tres años, pero no quiere postergarlo más y está decidida a hacer los sacrificios que haga falta para cumplir sus metas: "¿Cómo lo haré? No sé, pero siempre consigo lo que me propongo, y si no lo consigo, lo peleo hasta el final".

Mangriñán está siguiendo los pasos de su madre, quien es un ejemplo de superación para ella, ya que se sacó una oposición sola con dos niñas. "Vuestra futura nutricionista de confianza", ha revelado. Además, la influencer está a punto de abrir su negocio de cafetería y experiencia única en Madrid: Maison Matcha.