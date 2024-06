Mario Marzo y Ana Campos se confiesan con Nuria Roca y Juan del Val: "Pasamos de mejores amigos a amarnos y tener familia"

Una cita doble ha tenido lugar en el pódcast Podimo. Nuria Roca y su marido, Juan del Val, se han entrevistado al actor Mario Marzo y su mujer, la violinista Ana Campos, aunque la charla se ha convertido en una conversación a cuatro sobre cuestiones de pareja y de amor.

Mario Marzo, que se hizo famoso dando vida a Lucas en la serie Los protegidos, es hoy un conocido influencer y cantante. Conoció a Ana Campos porque era la profesora de violín de su hermana. "Cómo se pasa de la amistad al amor", pregunta Nuria. "Fuimos mejores amigos durante dos años. Nos conocimos en el conservatorio de música y él a mí no me gustaba nada. Yo mido 1,86 y el 1,75 y no nos parecíamos atractivos mutuamente. A mí llegó que él era tonto y flipado y lo descarté. Luego, nos hicimos amigos", cuenta Ana.

Por su parte, Mario relata la relación: "Ella fue profesora de violín de mi hermana y venía a casa, mis padres la conocieron antes de ser mi pareja". "Fueron dos años de amistad en los que salíamos de fiesta juntos y yo le decía a Ana: ‘Qué guapa esa chica’ (refiriéndose a cualquier chica que se cruzaban), y ella iba a hablar con ella, yo hacía lo mismo, hablábamos de nuestros amores y desamores. Ella vivía lejos del conservatorio y dormía muchas veces en mi casa porque estábamos cerca, pero de amigos", explica Mario.

"No nos gustábamos como tal, nos queríamos muchísimo. Ella tenía un tipo de chico y yo tenía un tipo de chica. Dormíamos juntos por practicidad", recuerda Mario. Hasta que llegó el amor, la nostalgia cuando Ana se fue de Erasmus y los niños. Luca y Leo nacieron en 2023.

La relación de pareja es otro tema de la conversación: "Nosotros no somos nada celosos. El otro día hicimos nueve años y si ahora mismo, teniendo dos hijos, él quisiera pasar una noche con alguien, me daría igual", explica Ana. "A nosotros nos ha pasado ahora, no tenemos una relación abierta ni nada más lejos de la realidad, pero llevo nueve años con ella, es la madre de mis dos hijos, no estoy con ella porque no vaya a tener algo con otra persona", dice Mario.

Nuria Roca interviene en la charla: "Es cuestión de elección, yo estoy con una persona porque quiero estar con esa persona. A partir de ahí, sois seres independientes y todos estamos vivos y estarlo significa que te pasen cosas en la vida, por ejemplo, desear. Con lo que tú decías, a ti te puede gustar alguien, pero luego puedes decidir si estar con esa persona o no", dice Nuria. "El hecho importante es estar juntos. Quien tenga de pilar básico la fidelidad me parece respetable, a mí es que desde que tenía 14 años siempre me ha parecido sin importancia", apostilla su marido, Juan.

Mario Marzo y la reina Letizia, en un encuentro improvisado. TIKTOK

La sexualidad ocupa parte de la entrevista a cuatro. "Yo he tenido únicamente dos pensamientos que son muy indicativos de mi sexualidad. Ha sido con Jon Koratajarena (modelo) y con Manu Ríos (actor). Son tremendamente guapos, tienen unas facciones que no sé, miraba a Jon y no podía parar de verle. Pensé: ‘Qué bien no tengo ese prejuicio’, luego dije: ‘Solo te gustan los hombres tremendamente guapos'", explica Marzo.

"Yo solo he tenido de novio a Mario, he tenido cosas esporádicas con mujeres, pero nunca podría verme en una relación con una mujer", dice por su parte Ana Campos.

"Ana no cree que yo sea hetero. No por mi sexualidad, sino por mis comportamientos, no entro en los roles tradicionales de masculinidad. Y los cortos que lo escucharon ya empezaron a criticar, pero lo único que nos dieron fueron visitas", dice Mario. "¿Para ti qué es un hombre hetero?", pregunta Nuria.

"Tenemos ese pensamiento de hombre más hetero que ve mucho fútbol, que a lo mejor cuida menos a los hijos. Mario es tan cariñoso y respetuoso. Tú tampoco eres ese hetero, Juan", dice Ana. "Hay muchísima gente que me ve muy hetero, pero tengo un tipo de sensibilidad que podría ser de una mujer lesbiana. A mí me llama la atención que estemos aún con ese prototipo de hombre hetero, ¿esto existe?", se pregunta Juan. "Eso sigue existiendo, esos ‘unga unga’ nunca llegarán a entender nuestro punto de vista porque no escucharán este pódcast, no es el tipo de voces que quieren escuchar. Cuando una conversación sale del sitio del que tiene que estar y llega a otro público, no lo entienden en absoluto", dice Mario. “Yo fui una vez a vacunar a uno de mis hijos y me preguntaron que dónde estaba la madre. Yo espero que avancemos más y espero que juzguemos si un hombre es hetero o no por cosas más complejas que cuidar a tus hijos”, dice Juan.

Juan del Val, Ana Campos, Mario Marzo y Nuria Roca, en el 'pódcast'. PODIMO

"Yo tengo un sentido de la estética superpotente y a mí siempre me ha gustado estar con mujeres. Cuando era niño me fascinaba cuando mi madre cosía y yo le dije que quería aprender, se lo dije a mi madre y me dijo: ‘¡Pero tú cómo va s a aprender a coser!, y nunca aprendí. Yo no puedo pensar que, porque eso me lo prohibieran, fuera un componente negativo", añade Juan. "Creo que esa evolución tampoco puedes hacerla si no estás en el círculo correcto, de tus influencias y de con quién te juntas. Dentro de mi círculo familiar de amigos había mucha gente gay, pero desde pequeño serlo lo veía como algo externo y a raíz de meterme en interpretación lo empecé a ver como lo que era, normal", concluye Mario.

Nuria Roca, madre de tres hijos (dos varones y una mujer) con Juan, señala que ellos siempre han educado a los jóvenes para que no confundan las referencias y los vean de forma indistinta en cada momento de sus vidas.