Borja Escalona acepta el combate de boxeo contra Dani Esteve, líder de Desokupa y se juega 50.000 euros a una partida de Trivial

Son dos de los personajes de redes sociales más polémicos y llevan días enfrentados, cruzándose descalificaciones y retándose. Ahora, parece que el conflicto entre el youtuber Borja Escalona, conocido por intentar irse sin pagar de los restaurantes a base de humillar o amenazar a los trabajadores u hosteleros, y Dani Esteve, líder de la empresa Desokupa, podría llegar a las manos.

Fue Dani Esteve el que el pasado viernes ofreció por redes sociales 7.000 euros a Escalona si se prestaba a entablar con él un combate de boxeo. Una cifra que después subió hasta los 14.000 euros.

"Borja Escalona mira, a mí nunca me has caído bien y aprovechamos la tangente para decirte, tú quieres 7.000 euros, pégate conmigo profesionalmente o en la calle", decía Esteve en sus redes, reaccionando al último vídeo polémico de Escalona, en el que le exigía a una hostelera 7.000 euros por haber hecho promoción de su restaurante, del que pretendía irse sin pagar la cuenta.

LA RATA HA SALIDO DE SU MADRIGUERA



Vamos a ver si le tenéis tantas ganas como decís



— Dani Dsk (@daniesdsk) June 22, 2024

Escalona contestaba poco después, aceptando el combate de boxeo, pero sin concretar y poniendo condiciones. "Llevas buscando en la boca a todo el mundo y te crees el Mesías cuando ese lugar es mío. Aquí has topado con la horma de tu zapato, cachorrito, mira que yo no me he metido en tu camino porque me la suda pero ahora así topado en hueso", afirmaba Escalona.

"Como has estado muy insistente a mí me gusta ayudar a los niños que no han tenido una infancia feliz", decía Borja Escalona antes de aceptar: "En cuanto a tu propuesta de ponernos los guantes, con muchísimo gusto. El dinero te lo puedes meter en el c..., cachorrito, porque tengo más que tú", añadía.

Eso sí, hacía una "contrapropuesta". "Si tú me ganas a mí a un Trivial te daré 50.000, que pondré encima de la mesa, en billetes de 50. Si no, me los das tú, pero después me voy a subir con muchísimo gusto a que me infles la cara hostias", decía Escalona, proponiendo jugar al conocido juego de los quesitos y las preguntas y respuestas.

Pero Borja Escalona añadía otra condición: que Esteve pelee después contra Óscar Ruiz, el fundador de Brigada Desokupa, la empresa rival de Esteve.

"Tú te quedas en ese mismo ring esperando a que suba Óscar el de Brigada Desokupa y después él te da la misma que me has dado a mí si es así", ponía como condición Escalona.

El cruce de retos y duelos no acabó ahí, pues Esteve contestó de nuevo, reiterando que le ofrecía 14.000 euros por un asalto, para que pueda "ponerse pelo en Turquía". "La ambulancia la vamos a tener al lado", decía retando Esteve, mientras le acusaba de usar drogas y aceptaba la partida de Trivial.