El tenso enfrentamiento entre Jacobo Ostos y su hermana Gabriela por la herencia de su padre: "Para mí no sois familia"

El fallecimiento del torero Jaime Ostos en 2022 supuso el enfrentamiento entre sus hijos. Desde entonces, el hijo pequeño del torero, Jacobo Ostos, libra una guerra con sus hermanos por el tema de la herencia.

Gabriela Ostos apareció en el plató del programa Fiesta y sus declaraciones produjeron que su hermano pequeño llamara al programa para enfrentarla.

"No puedo más. Se acabó. Hemos esperado un año y pico para solucionar el tema de la herencia. Los abogados me han dicho que tengo que esperar a que se haga la testamentaria", afirmó Gabriela Ostos. Además, la hija del torero mencionó que con el paso del tiempo todo fue empeorando: "Todo ha ido in crescendo. Cada vez más. Desgraciadamente, no nos queda más que se nombre un contador partidor. Nosotros siempre hemos mantenido la misma historia, nunca hemos variado, siempre hemos dicho la verdad", señaló.

Los hijos mayores del diestro han nombrado a un abogado con el fin de solucionar el asunto de una vez por todas. "Yo me retiro, esto está siendo muy duro. No terminas de cerrar el duelo y hay que cerrarlo. Somos cuatro personas. Lo que haya, poco o nada, hay que repartirlo entre cuatro", explicó Gabriela Ostos.

Debido a estas declaraciones, Jacobo Ostos entró en directo a través de una llamada y se mostró muy molesto con las declaraciones de su hermana: "En los vídeos dice que no quiere dinero ni lo de chalet, lleva mintiendo desde el minuto uno. Le dais lugar a estas personas que lo único que hacen es contar mentiras en televisión".

"El chalet es un bien privativo de mi madre, a ver si te enteras. Por eso se ha vendido. No vais a coger ni un duro. Solo os interesa el dinero", le reprochó a su hermana. Además, el hijo pequeño de Jaime Ostos se fue acalorando durante la llamada y dio unas declaraciones muy duras y tajantes: "Para mí no sois familia. Sois unos ridículos. Solo intentáis molestarme, pero no lo conseguís. Solo me molesta que os den cabida".

Ante estas declaraciones, Gabriela Ostos recalcó que ella quería solucionar las cosas de forma pacífica: "Nosotros siempre quisimos solucionar las cosas por la vía amistosa. El que ha ido desde el principio y ha utilizado el nombre de mi padre para vivir ha sido él. Yo trabajo y en mi trabajo nadie sabía quién era yo. Yo no he necesitado a mi padre para nada".