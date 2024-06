La UE pacta movilizar 1.400 millones procedentes de activos rusos congelados para impulsar la ayuda a Ucrania

Cuando se trata de la perspectiva exterior de la Unión Europea hay dos temas que lo copan todo desde hace muchos meses: la invasión rusa de Ucrania y la guerra entre Israel y Hamás. No ha sido una excepción el Consejo de ministros de Exteriores celebrado este lunes en Luxemburgo, donde además se ha dado un paso decisivo: los 27 han pactado utilizar 1.400 millones de euros de bienes rusos congelados para dar un nuevo impulso a la ayuda militar a Kiev, tal como han confirmado fuentes diplomáticas a 20minutos y ha adelantado Europa Press. Era una de las prioridades del encuentro, tal como anunció el Alto Representante, Josep Borrell.

"Tenemos que encontrar la manera de emplearlos evitando cualquier tipo de bloqueo. Tenemos un proceso para hacer que esto funcione", expuso el jefe de la diplomacia europea, dejando claro asimismo que estos 1.400 millones son solo el primer tramo de un total de 2.500. Los ministros de Exteriores han levantado de esta forma el veto de Hungría, que no dio su luz verde a la iniciativa hace semanas. Todo ello se canalizará a través del Mecanismo Europeo para la Paz.

También celebró esta noticia el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, quien considera que estos fondos son clave para que Ucrania "defienda la democracia y su integridad territorial" en un momento clave: este martes se inician precisamente las negociaciones de adhesión a la UE tanto de la propia Ucrania como de Moldavia, algo abrazado por todos los gobiernos, aunque el tema no vaya a ser una prioridad en la presidencia húngara del Consejo que arranca el próximo 1 de julio.

Al veto húngaro tampoco le dio demasiada importancia el Alto Representante. "Consideramos que Hungría no quiere participar en la decisión y no es necesario que participe en la aplicación de la decisión", concluyó. La cosa no se queda ahí, pues el gobierno húngaro también retiene los 5.000 millones de euros destinados por la Unión Europea para garantizar la asistencia militar a largo plazo a Ucrania. Aunque esta acción no impide el suministro de armamento, sí complica el proceso para que los Estados miembros obtengan el reembolso de dicha ayuda.

Para Borrell es importante seguir el camino marcado por la cumbre de paz celebrada la semana pasada en Suiza. "Putin no quería solo romper Ucrania sino también el orden de paz europeo, y ha conseguido lo contrario. Ucrania está más cerca de la UE, por eso es tan importante que las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia empiecen", expuso por su parte la titular de Exteriores alemana, Annalena Baerbock.

Josep Borrell se refirió, por otro lado, a la situación en Oriente Próximo pues considera que el riesgo "es cada vez mayor" y el conflicto podría extenderse más allá del Líbano. "Estamos muy preocupados", aseguró, antes de avisar de que la ayuda humanitaria "no está llegando a Gaza" como debiera. "Las últimas declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirman que desgraciadamente el plan no se va a poner en marcha pero seguiremos apoyando este tipo de ideas porque necesitamos desesperadamente un alto el fuego que permita entrada de la ayuda humanitaria en Gaza", terminó.