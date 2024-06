Dani Martín aparece con un increíble cambio físico, mucho más joven y delgado

Dani Martín últimamente está en el ojo de mira, esto debido a su vuelta a los escenarios en 2025 y también por su increíble cambio físico, un cambio bastante notable que ha conseguido que se le viera mucho más joven y delgado.

El cantante acudió a uno de los conciertos que Bruce Springsteen ofreció en la capital y reapareció luciendo su nueva imagen que, sin duda, confirma su drástico cambio físico.

El aspecto físico del cantante fue tan comentado que el artista explicó en un vídeo el motivo de estos cambios. "He adelgazado porque me estoy cuidando, no estoy mal, ni tengo depresión, ni nada de eso. De hecho, tengo la piel mejor, duermo mejor y la verdad que todo mejor", aclaró el cantante. Además, comentó que "el estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable por una buena alimentación es increíble".

En el ámbito profesional, Dani Martín está en su mejor momento, ha conseguido llenar ocho conciertos seguidos en tan solo 72 horas. El artista anunció en abril que el próximo año hará una gira en honor a sus 25 años de trayectoria musical. Hará un recorrido desde sus inicios en El canto del Loco con icónicos temas como Zapatillas, Volverá o La madre de José hasta su nueva etapa en solitario con temas más modernos como es el caso de Ester Expósito.

"Gracias a mis seguidores por este regalo inesperado y lleno de amor a nuestras canciones, habéis agotado 8 WiZink Center en 72 horas. Estas 8 noches van por vosotros", agradeció el artista a sus seguidores en un post de Instagram. "También van por todos aquellos que me han traído hasta aquí, sin ellos yo no habría encontrado el vehículo de la música para comunicarme con el mundo, con vosotros. Esto va por mis ídolos, mis maestros, personas a las que admiro, por los que me hicieron amar la música, respetarla y cuidarla", añadió el artista.