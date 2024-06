La sorpresiva aparición de Travis Kelce en el concierto de Taylor Swift en Londres

Travis Kelce causó revuelo entre los swifties que asistieron al segundo concierto de Taylor Swift en Londres. La estrella de los Chiefs y pareja desde el verano pasado de la cantante tuvo una divertida reacción cuando su novia cantó que "el karma es el tipo de los Chiefs que viene directo a casa conmigo", en lugar de "el tipo de la pantalla".

Kelce, de 34 años, fue captado por la cámara bailando y cantando la exitosa canción el sábado antes de llevarse la mano a la oreja para captar la línea, según el TikTok de un fan.

Los usuarios de las redes sociales elogiaron a la "orgullosa" pareja de Swift por "abrazar" a sus fans y "comerse" el grito.

El jugador de los Chiefs también se subió al escenario, algo que nunca se había visto antes porque la estrella pop siempre ha sido muy reservada respecto a sus relaciones amorosas y su exposición mediática, sin embargo, parece que el deportista es una excepción.

Kelce fue parte de la performance previa a la canción I can do it with a broken heart, la canción del álbum The Tortured Poets Department, en la que Taylor Swift revela la ansiedad a la que la exponían al exigirle que esté plena para los shows mientras ella sufría por una ruptura amorosa.

Por ese motivo, previo a presentar el tema en sus recitales de la gira, la artista suele montar una performance donde dos hombres de traje la levantan y la preparan para que cante, en alusión a quienes la obligaban a hacer lo que no quería.

La compositora, además, publicó el sábado pasado una foto de ambos con el príncipe William y sus hijos en su cuenta de Instagram. El heredero al trono de la realeza británica asistió al show de Taylor Swift del 21 de junio, junto con sus hijos mayores, los príncipes George y Charlotte, y todos accedieron al backstage y compartieron un momento con la cantante y Travis Kalce, con quienes también se tomó una foto que luego se viralizó en redes sociales.