Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity: "Nos preocupa que hay un 15% de perros y gatos que permanecen sin adoptar"

Este mes de junio la Fundación Affinity ha publicado su último estudio sobre adopción y abandono de animales en España 'Él nunca lo haría', cuyos resultados hablan de más de 286.000 perros y gatos recogidos en España durante 2023, es decir, 33 animales abandonados cada hora.

El estudio, que llevan realizando de forma anual desde la fundación desde hace más de una década, se reflejan además más datos sobre la adopción y el abandono de animales en España, entre ellos, el número de adopciones, la raza de los animales recogidos, el porcentaje de perros y gatos encontrados con microchip o los motivos de la entrega del animal a las protectoras.

Para entender mejor los resultados del estudio y profundizar en los mismos, 20minutos.es ha hablado con Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity, quien pone en valor la importancia de adoptar de forma responsable y la necesidad de trabajar entre todos por una sociedad más concienciada con los animales.

Una cifra de abandonos "estable"

La cifra de perros y gatos recogidos durante 2023 fue de 286.682, un 0,6 por ciento menos que en 2022, sin embargo, mayor que en 2021, lo que refleja una estabilidad en las cifras. "Durante el Covid sí hubo un cambio de tendencia (aproximadamente 300.000 animales fueron recogidos en 2019), así que la tendencia a la baja se ha mantenido y ahora parece estable", expresa Buil.

"No obstante, sabemos que la población sigue creciendo, así que si comparamos a nivel porcentual puede bajar ligeramente", agrega. "Cuando vemos esta estabilidad en los datos, en general lo interpretamos como que no hay cambios fuertes que justifiquen que las cosas tengan que variar".

Estamos hablando de cifras de adopciones previas al Covid, hemos vuelto a esos niveles

En este sentido, la directora considera las leyes un factor muy importante, así como la implementación efectiva de las mismas. "Eso requiere un esfuerzo y unos recursos para que realmente la ley se haga realidad", expresa. "En este momento es delito abandonar y aún así llegan animales a las protectoras porque la implementación de la ley es compleja".

Menos adopciones y perros que viven en los refugios

En cuanto a las adopciones, cabe destacar que la cifra de perros adoptados ha disminuido un cinco por ciento. "Estamos hablando de cifras de adopciones previas al Covid, hemos vuelto a esos niveles", expresa Buil. "Este es uno de los mayores problemas porque, además, muchos llegan sin identificar, lo que nos indica que hay una parte elevada de la población de animales que no están controlados".

"El segundo problema es que no somos capaces de sacar en adopción a todos los animales que llegan a las protectoras", añade. "Hay un quince por ciento de perros y gatos que permanecen en el refugio y esto nos preocupa ya que indica una cierta cronificación".

En este sentido, Buil habla del perfil de animales que se encuentra en esta situación, siendo los adultos los mayoritarios. "En muchos casos es una solución mejor adoptar un adulto o un senior, especialmente si no tenemos tanto tiempo (hay que tener el cuenta que el primer año requiere mucha atención, cuidado y tiempo)", recuerda. "Si no podemos parar a cuidar al perro o gato, un adulto o senior es mejor opción, porque no requiere de cuidados tan intensivos como un cachorro".

El perfil de los animales recogidos y abandonados

El estudio intenta indagar también en las razas y los tipos de perros que entran en las protectoras de animales pero se topan con el problema de que muchas veces los encargados o voluntarios no son capaces de darnos información muy detallada sobre las mismas.

El estudio expresa que hay una mayoría de perros mestizos (el 72 por ciento en el caso de los perros y el 93 por ciento en el caso de los gatos) y más adultos que cachorros (un 62 por ciento de los canes y un 48 por ciento de los mininos).

"En cuanto a las razas, no en todos los mestizos podemos detectar las razas fácilmente", expresa Buil. "Aunque sí es cierto que nos han informado de que, por ejemplo, los perros potencialmente peligrosos (PPP) se quedan muchísimo tiempo en las protectoras".

El carácter y el entorno influyen mucho en el individuo

Este estigma que sufren los perros considerados potencialmente peligrosos es algo que para Buil y la fundación no tiene mucho sentido. "A veces hablamos mucho de la raza pero nosotros insistimos en el individuo", defiende.

"Lo realmente importante es el individuo, porque la raza no te garantiza un carácter", afirma la directora. "El carácter y el entorno influyen mucho en el individuo y esto es algo en lo que hay que seguir insistiendo. Los PPP que tanto les cuesta a las protectoras sacar en adopción son casos que requieren más atención".

Otro de los datos que proporciona el estudio sobre el perfil de animales abandonados y recogidos por las protectoras de animales tiene relación con su salud y el tamaño. Hay una predominancia de perros medianos (58 por ciento) y grandes (26 por ciento) y, además, tanto en gatos como en perros hay una mayoría de animales sanos (58 por ciento en el caso de los perros y 49 por ciento en el caso de los gatos).

Buil también comenta sobre el porcentaje de perros y gatos heridos (14 por ciento y 15 por ciento respectivamente), explicando que creen que "guarda una relación con la experiencia del abandono". "Los pueden atropellar, por ejemplo", expresa.

"En el caso de enfermedad, muchas son detectadas en la protectora (especialmente en el caso de los gatos), pero también puede ocurrir que los entreguen o abandonen por la complejidad que supone cuidar de un animal enfermo, así como los gastos que conlleva", argumenta. "De hecho, es una barrera a la hora de adoptar".

Porcentaje bajo de animales con microchip

El estudio también ha desvelado que la identificación mediante microchip ha aumentado un uno por ciento tanto en gatos, como en perros, pero siguen siendo cifras muy bajas si se tiene en cuenta la obligatoriedad de esta medida por parte de los tutores (solo el 27 por ciento de los perros y el cuatro por ciento de los gatos estaban identificados).

"En el caso de los gatos hay que tener en cuenta que muchos llegan siendo recién nacidos y, por lo tanto, no están identificados (de ahí que el porcentaje sea tan bajo)", detalla Buil. "Del resto, también recordar que pueden llegar desde colonias felinas o ser gatos ferales".

Identificar a un animal es sinónimo de tenencia responsable y de afecto

Sobre los perros, sin embargo, la directora de la fundación considera que es más difícil justificar el bajo porcentaje de identificación. "Pensamos que esta cifra tiene que ver con el tipo de vínculo que se tenga con los animales, uno menos fuerte y menos afectivo", opina.

"Puede haber en algunos lugares un desconocimiento general donde no ven que es muy importante identificar y esto mismo dificulta mucho la gestión de los animales", agrega Buil. "Identificar a un animal es sinónimo de tenencia responsable y de afecto hacia el mismo".

Los motivos de abandono y cómo combatirlo

En cuanto a los motivos declarados por las protectoras y por las personas que llevan a su animal a la entidad, el estudio de la fundación hace un listado con más de diez motivos en el que las camadas no deseadas, la pérdida del interés por el animal y los problemas de comportamiento ocupan los primeros puestos.

"Los problemas de comportamiento agrupan muchas cosas, entre ellos los problemas de convivencia y ahí hay una parte muy importante que es nuestra", explica Buil. "Si no entendemos a nuestro animal y no establecemos unas buenas bases de la convivencia podemos estar promoviendo sin querer actitudes no deseadas".

La directora de la fundación también explica que los motivos que conocen son muy pocos en comparación con los animales que entran, ya que mucha gente los abandona y no sabemos el por qué. "No hay mucha diferencia en cuanto a porcentajes entre los primeros motivos y algunos pueden relacionarse entre sí", aclara.

La administración pública tiene el poder de crear grandes estrategias para el control de la reproducción e identificación de los animales

"Por ejemplo, la pérdida de interés puede relacionarse con las expectativas que no se corresponden con la realidad, lo cual es muy frustrante para las protectoras (que son quienes gestionan esta falta de responsabilidad a la hora de informarse los tutores antes de adoptar)", agrega Buil.

Al final, la directora explica que hay que ser conscientes de lo que conlleva una convivencia con un animal: "No es gratis. Tienes que invertir dinero, tiempo, paciencia, flexibilidad... como cualquier relación en la vida y, aún así, hay veces que las relaciones no funcionan".

Tras conocer los resultados tan solo queda hacernos una pregunta: ¿Cómo puede mejorar la situación? Buil tiene claro que cada persona tiene su rol y puede contribuir de una forma u otra, pero tiene claro que es la administración quién tiene la mayor capacidad.

"La administración pública tiene el poder de crear grandes estrategias para el control de la reproducción e identificación de los animales, mientras que a la adopción y la educación las entidades de protección animal, empresas y marcas podemos contribuir más", concluye.