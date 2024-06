Un veterinario revela cuánto tarda un gato en olvidar a su dueño

Aunque no todos los gatos tienen el mismo carácter, su diferente comportamiento respecto de los perros cuando sus dueños llegan a casa hace que muchos se pregunten hasta qué punto son capaces de recordarles, especialmente después de un viaje o una temporada de ausencia. El veterinario Jacob Hawthorne, fundador de la organización Thank Your Vet, ha explicado en The Dodo cómo funciona la memoria de los gatos, y si recuerdan o no a las personas de su entorno.

"Algunos gatos no correrán hacia ti instantáneamente cuando llegues a casa, pero eso no significa que no te extrañen o no te recuerden", ha asegurado este veterinario.

Según indica, todo "dependerá de la personalidad y la amabilidad de su gato, pero la mayoría extrañan a sus dueños cuando se van, y sabemos que recordarán a sus dueños debido a lo fuerte que es su memoria".

En términos generales, los gatos adultos tienen una memoria excelente si se compara con otros animales de compañía. "Es común que los gatos te recuerden incluso si no te han visto en años", apunta Hawthorne.

No obstante, este veterinario ve diferencias en función de la edad de estos felinos. "Es importante tener en cuenta que los gatitos normalmente recuerdan peor en comparación con los gatos adultos, algo similar a lo que sucede en los bebés humanos", explica.

En lo que respecta a la memoria a corto plazo de los gatos, este experto indica que la tienen, y que reconocen y recuerdan a humanos y a otros animales incluso después de una sola interacción.

"Se cree que la memoria a corto plazo de los gatos es más larga que la de otras especies, como los perros, pero la duración exacta requiere más estudios para comprenderla", ha comentado Hawthorne.

En este sentido, la creencia más extendida es que la memoria a corto plazo de un gato puede durar hasta 16 horas, frente al lapso promedio de 27 segundos observado en la mayoría de los animales.

Asimismo, entre otras curiosidades descubiertas sobre los gatos, se ha visto que estos felinos son selectivos y utilizan su memoria a corto plazo para recordar cosas importantes, como dónde cazaron la noche anterior o dónde está su nuevo plato de comida en la casa.