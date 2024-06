Pedro García Aguado, entre lágrimas, revela por qué no abandonó 'Supervivientes' y a qué dedicará el dinero: "No todos pueden"

Pedro García Aguado se proclamó el martes ganador de Supervivientes 2024. Tras llevarse los 200.000 euros de premio, volvió al plató el jueves, en el estreno de Supervivientes All Stars.

"Cuando tus compañeros te nominaban decían que era porque lo estabas pasando muy mal o porque te querías ir", le recordó Jorge Javier Vázquez. Pedro no se cortó ni un pelo al dar su opinión. "Había gente que quería que me fuera del concurso", aseguró el hombre, dando incluso nombres. "Arkano y el grupo de los 'Boy scouts", reveló, refiriéndose también a Gorka y Rubén Torres.

Siguiendo con su concurso y los entresijos de su participación en él, el exdeportista acudió este domingo a Fiesta, donde se emocionó en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando habló del motivo por el que, después de unos días en los que parecía que su concurso había llegado as u fin y que iba a tirar la toalla, decidió no abandonar.

"Había chicos más jóvenes. Mis compañeros en todo momento querían animarme. Les abrazaría a todos. Me veían sufrir y no querían que sufriera. En las pruebas íbamos todos a tope", explicó.

Pero finalmente se quedó. Y lo hizo por una frase que le dijo su hermana. "Cuando yo quería abandonar, me habló de mi madre y de todo lo que yo había superado. Me dijo: 'estás siendo tú, tienes que seguir siendo tú'". Algo que le dio fuerza hasta el punto de seguir adelante.

Emociones aparte, el exdeportista ha dado más detalles de a qué dedicará el dinero del premio. "A la prevención de chavales jóvenes para que no caigan en adicciones, ni tecnológicas, ni de sustancias", reveló hace unos días.

"Yo pude acceder a un programa de ayuda gracias a mi familia y a mi entrenador, pero no todo el mundo puede. A veces, la sanidad pública no puede ofrecer lo que ellos necesitas, por eso yo voy a financiar dos tratamientos privados y uno ambulatorio para personas que realmente quieran recuperarse. Cuando alguien quiere curarse y no puede por cuestiones económicas... Así que una parte, no todo, irá a ayudar a personas que lo necesitan", explicó este domingo.