Isabel Díaz Ayuso: "Desleal no es recibir a Milei, es que el Gobierno calle cuando otros países insultan a España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe a 20minutos en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. El Ejecutivo regional celebra estos días el primer aniversario de su formación y su líder aprovecha la ocasión para hacer balance de la gestión realizada en los últimos 12 meses. Díaz Ayuso también repasa la actualidad política, marcada por la reciente condecoración a Javier Milei, y anuncia un nuevo proyecto para Metro de Madrid: la climatización de los andenes de 20 estaciones para hacer frente al calor.

Acaba de entregar a Javier Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Es un gesto de cortesía haber recibido al presidente de Argentina, una nación hermana a la que nos unen muchas personas, empresas y lazos históricos. Milei ha sido elegido por una amplísima mayoría de los argentinos. A mí me parece una suerte que un mandatario internacional quiera visitar la Comunidad de Madrid.



El Gobierno le ha acusado de deslealtad.Lo desleal es que la mitad del Gobierno de España ataque diariamente al rey, o que cuando gobiernos de otros países han insultado a España o al rey, el Gobierno haya callado. También es desleal que se pague con dinero de todos los españoles embajadas para que el secesionismo catalán haga propaganda por el mundo contra nuestro país.



Hoy sigue su agenda internacional: se reunirá en Alemania con la presidenta del BCE, Christine Lagarde. ¿Qué hace que la máxima autoridad financiera de Europa se reúna con una presidenta autonómica? Y en este viaje a Alemania también me voy a reunir con sus tres empresas con más peso en España y en concreto, en Madrid: Deutsche Bank, Siemens y DHL. Madrid es una región abierta al mundo. Buscamos inversión, intercambio de talento, de oportunidades y aprovechamos la oportunidad y el momento que está viviendo para buscar políticas en beneficio de todos.

En los últimos años ha llegado mucha inversión extranjera a Madrid, ¿se puede seguir creciendo o es momento de frenar su llegada?Si yo me quedo esperando a que el Gobierno de Sánchez me ayude a sufragar todas las políticas de Madrid... vamos listos. La realidad es que Madrid se tiene a sí misma. Es necesario que la rueda de la inversión siga y que las mejores compañías del mundo sigan trayendo aquí empleos, que significarán recaudación para las arcas públicas. Esto lo continuamos con políticas que sepan repartir esa inversión y la recaudación, riqueza y empleo que genera y que además no sean flor de un día.



¿En esa línea va la nueva deducción a la inversión?Queremos que las personas que vengan a vivir a Madrid traigan sus negocios, sus inversiones y a sus familias.



¿Qué le parece que se esté planteando una financiación singular para Cataluña?Los que han arruinado Cataluña, el separatismo y el nacionalismo, han sido toda la vida un negocio y no se van a contentar nunca. Lejos de darles más dinero, lo que habría que hacer es cortar ese grifo de una vez. Pero les vamos a pedir perdón y les vamos a dar dinero de todas las comunidades e inversiones que eran fundamentales para otras zonas de España.

¿Cree que habrá unidad entre autonomías?Es lo que más me preocupa. Estamos esperando a ver cómo tejemos un discurso de unidad. Espero que sigamos unidas y que no caigamos en la trampa de dividirnos también entre nosotros. Este Gobierno lo divide todo y también pretende hacerlo con el dinero entre regiones. Somos hermanas y esto no puede convertirse en un mercado de agravios y de privilegios.

"El nacionalismo ha sido un negocio toda la vida y nunca se va a contentar"

¿Ese mensaje común debe pasar por la reforma del sistema de financiación?Cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades y sus problemas específicos. Madrid ha crecido en un millón de habitantes en los últimos años y el Gobierno no nos lo reconoce. Con las entregas a cuenta tiene una deuda con nosotros. Otras regiones tienen el problema de la dispersión, de la despoblación… Tendremos que acordar un marco común donde seamos conscientes de que unas comunidades vamos a aportar más.



La gestión del agua es un frente judicial abierto por la Comunidad al Gobierno. ¿Saben algo de su recurso?Estamos esperando. Defendemos los intereses de la Comunidad allá donde tenemos margen legal. Necesitamos una previsión de agua para saber qué empresas, qué desarrollos urbanísticos y qué centros de datos pueden venir, porque si no hay una previsión de agua y energía no podemos asegurar ese desarrollo.



¿Qué le parece que el Gobierno valore una reforma unilateral del CGPJ si el PP no pacta de forma inmediata?El sanchismo es chavismo. Entiendo que a mucha gente le cueste verlo porque hemos vivido más 46 años en democracia con unas instituciones sólidas, fuertes y los mejores funcionarios al frente, pero esto está agotándose. El Gobierno está carcomiendo todas las instituciones para ponerlas a su servicio. Ha roto la separación de poderes.

¿Realmente ve tan grave la situación?Muchos ciudadanos piensan que esto es exagerado. Hay quien piensa que Venezuela no es una dictadura porque hay un aparente parlamento y unas aparentes elecciones, pero luego todo por debajo es trampa y es lo que pasa aquí. La semana pasada recibimos a un grupo de representantes de bancos iberoamericanos y nos dijeron que cuando cae la institución cae la prosperidad. Vivimos una situación inédita. Lo vimos con el Senado hace unos días. Las Cortes Generales para Sánchez ya no importan y están secuestradas bajo su voluntad.



El PP ha impulsado una comisión de investigación en la Asamblea sobre la Complutense. ¿Ve dañada su imagen?Es una de las universidades más importantes de España y hoy hablar de ella es hablar de un problema que ha creado el entorno de La Moncloa. Si lo podemos solucionar, mejor.



¿Qué busca con esa comisión?No quiero crear una comisión cuyas conclusiones ya las tenga redactadas, que es lo que la oposición pretende hacer muchas veces con mi Gobierno. Si hay o no corrupción lo tiene que dilucidar un juez. Nuestro deber es conocer qué hay a la hora de dar cátedras, de organizarlas; cómo han accedido personas que no forman parte de la comunidad educativa; si ha habido tratos de favor a empresas; si se han podido desviar los objetivos de la universidad pública a otros fines.

"Madrid se tiene a sí misma; si yo me quedo esperando a que Sánchez financie las políticas de la Comunidad, vamos listos"

El problema de escasez de médicos, ¿qué solución tiene?A corto plazo se pueden homologar titulaciones y permitir que médicos extracomunitarios y enfermeros que están viviendo en Madrid puedan ya acceder al sistema sanitario. Para eso hace falta que haya un entendimiento entre el Ministerio de Sanidad y el de Educación. Hablamos de miles de profesionales que podrían ponerse a funcionar este mismo verano.



¿Y a largo plazo? Seguir aumentando las plantillas con más facultades de Medicina y más plazas. Vamos a sufrir una jubilación masiva de sanitarios en los próximos años. No se trata de quitarnos los médicos entre comunidades: faltan médicos y nos faltan a todos.