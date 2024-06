Dos bomberos en Leganés, en huelga de hambre desde el 29 de mayo para recuperar sus plazas perdidas

Rubén y Charles son dos Bomberos de Leganés que llevan en huelga de hambre desde el 29 de mayo por haber perdido su puesto de trabajo tras más de 20 años al servicio del cuerpo de Bomberos de la localidad madrileña. Ambos llevan casi un mes acampados frente a la casa Consistorial del municipio a la espera de saber lo que ocurrirá con su futuro laboral.

En 2020 el ayuntamiento de Leganés transfirió la gestión del cuerpo de bomberos a la Comunidad de Madrid, pero con otras condiciones para los trabajadores, diferentes a las que tenían en el municipio madrileño. Ellos dos se quedaron fuera del traslado.

En aquel momento, Rubén se encontraba de baja: "Me dijeron que aquí ya no tenían bomberos que iban a hablar con la Comunidad de Madrid. La Comunidad me dijo que yo era trabajador de Leganés y que me buscara la vida aquí", explica Rubén a Atlas. Charles estaba cuidando de su padre y solo tuvo dos días para decidir: "Había un sí y un no, yo no contesté nada, lo que hice fue pedir información al Ayuntamiento, no me han contestado a día de hoy", explica.

Según informa Leganés Activo, Rubén se vio obligado a aceptar una plaza en el ayuntamiento de Leganés como auxiliar administrativo porque su plaza había sido eliminada: "Me obligaron a firmar porque era eso o la calle. Les dije que quería ser bombero y me dijeron que me tenía que ir a la Comunidad, pero se negaron en rotundo a meterme y llevo así tres años y ocho meses, cobrando 736 euros", cuenta.

Ambos bomberos recuerdan que tienen su plaza ganada y que lo único que desean es trabajar de lo suyo. "Mi puesto de trabajo es el que es. Es abrir un melón de que cada uno puede trabajar de lo que sea sin necesidad de formación, no es eso", sentencian.

Ahora, casi un mes más tarde desde que iniciaron la huelga de hambre, Charles ha perdido un total de 12 kilos y Rubén empieza a ver como sus valores hepáticos aparecen alterados en sus analíticas. Juntos han empezado también un movimiento a través de las redes sociales que ha llegado hasta las instituciones de Leganés.

¿Qué soluciones hay?

A finales de diciembre los bomberos se reunieron con Miguel Angel Recuenco, Alcalde de Leganés. "Nos dijo que iba a mirar la situación, que lo iba a solucionar como pudiera. Después, en marzo tuvimos una reunión con la concejala de Recursos Humanos, María Estévez, que nos dijo que lo solucionaría... pero una semana después seguía sin haberlo podido mirar", cuenta Charles.

Por su parte, el alcalde afirma que están trabajando en una solución: "Intentar que puedan incorporarse a una administración donde exista ese cuerpo de bomberos, siempre y cuando legalmente lo puedan hacer esas instituciones, o incorporarlos en el Ayuntamiento, pero no como bomberos".