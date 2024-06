Así es el minúsculo animal que no necesita oxígeno para sobrevivir

A diferencia de lo que se pensaba hasta hace bien poco, no todos los animales que habitan la Tierra necesitan oxígeno para vivir. La excepción es un parásito común del salmón llamado Henneguya salminicola, un organismo multicelular que no tiene genoma mitocondrial y, por tanto, hace su vida completamente libre de la dependencia de oxígeno.

Este cnidario, parecido a una medusa, fue descubierto por los científicos en 2020, un hallazgo que no solo cambió la comprensión de cómo puede surgir la vida en la Tierra, sino que también podría tener implicaciones en la búsqueda de vida extraterrestre.

En el cuerpo humano, todas las células, salvo los glóbulos rojos, tienen una gran cantidad de mitocondrias, esenciales para el proceso de respiración. Estas descomponen el oxígeno para producir una molécula llamada trifosfato de adenosina, que los organismos multicelulares utilizan para impulsar los procesos celulares, explican desde Science Alert.

Hasta entonces, se sabía que algunos organismos eran capaces de sobrevivir en condiciones de hipoxia o bajo nivel de oxígeno, pero poco o nada se conocía acerca de la existencia de organismos multicelulares que fuesen capaces de vivir sin él.

Fue así como un equipo de investigadores dirigido por Dayana Yahalomi de la Universidad de Tel Aviv en Israel decidió analizar detalladamente el ADN de este parásito denominado Henneguya salminicola. Al emplear una secuenciación profunda y microscopía de fluorescencia, los científicos descubrieron que esta criatura había perdido su genoma mitocondrial.

Y no solo eso: también había perdido la capacidad de respiración aeróbica y casi todos los genes nucleares implicados en la transcripción y replicación de las mitocondrias. Del mismo modo que los organismos unicelulares, este cnidario había desarrollado orgánulos relacionados con las mitocondrias. Los resultados mostraron entonces que sí existía un organismo multicelular que no necesitaba oxígeno para sobrevivir.

El parásito conocido como 'Henneguya salminicola', visto en un trozo de salmón. WIKIPEDIA

"Nuestro descubrimiento confirma que la adaptación a un entorno anaeróbico no es exclusiva de los eucariotas unicelulares, sino que también ha evolucionado en un animal parásito multicelular", explicaron los investigadores en su artículo, publicado en febrero de 2020 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Aunque la existencia de este cnidario sigue siendo un misterio, la explicación más plausible es que estas criaturas tendieron hacia la simplificación genética, es decir, pasaron de ser un ancestro de la medusa a convertirse en un parásito. En este caso, el Henneguya salminicola ha perdido la mayor parte del genoma original de las medusas, pero conservaron una estructura compleja que se asemeja a las células urticantes de las medusas. No los utilizan para picar, sino para aferrarse a sus anfitriones: una adaptación evolutiva de las necesidades de las medusas de vida libre a las del parásito.

En palabras de los investigadores, el hallazgo sobre este parásito "brinda una oportunidad para comprender la transición evolutiva de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico exclusivo".