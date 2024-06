Envían un Bizum por error al humorista Nacho García con sorprendente desenlace: "Héroe"

Nacho García ha vivido una situación que, tras contarla, se ha hecho viral en las redes sociales. El humorista ha recibido un Bizum por parte de una persona que se llama Ramón. Eso sí, esa transferencia no era para él.

"Un tal Ramón me ha hecho un Bizum de 12 euros por error y se lo he devuelto", ha revelado el cómico y rostro de laSexta en una publicación de su perfil oficial de X que ya lleva casi 20 mil 'me gusta'.

Él ha explicado que se los ha devuelto, pero lo que ha sorprendido, tanto a Nacho como al resto de usuarios de las redes, ha sido que este ha recibido una nueva transferencia, esta vez en señal de agradecimiento.

Un tal Ramón me ha hecho un Bizum de 12 euros por error y se lo he devuelto, así que él me ha dado cuatro pavarrios de propina. RAMÓN, HÉROE. pic.twitter.com/K60BqgoJmB — Nacho Garcia (@NachoGarciaR) June 22, 2024

Eso sí, esta vez de 4 "pavarrios" de propina, tal y como tilda el humorista. "RAMÓN, HÉROE", exclama, explicando que, en el concepto, ha añadido: "Muchas gracias", en agradecimiento por haberle devuelto el dinero.

Un gesto que ha causado gran impacto entre los usuarios, que se muestran maravillados con lo que ha pasado y se muestran irónicos: "Devuélvele dos y le dices de nada" o "Devuélvele la propina", son algunos de los consejos que le han dado, en tono de humor, al cómico.