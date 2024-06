Marieta y Rubén Torres, ¿pareja sorpresa tras 'Supervivientes 2024'?

Ya en el concurso, sobre todo en el tramo final, demostraron una gran sintonía. Ahora, esa complicidad podría haber traspasado la pequeña pantalla y haber sido llevada a la vida real. Se trata de Marieta y Rubén Torres, que coincidieron en Supervivientes y, desde que acabó la aventura, se han vuelto inseparables.

Eso hizo que se dispararan las especulaciones sobre su relación actual, algo que ha tratado de aclarar Marieta, con más o menos éxito. "Señores, la verdadera 'carpeta' ha llegado", comentaba entre risas en unos stories, para después añadir que no es cierto lo que se está rumoreando en redes: "No lo aguanto, no va a haber pareja es mentira", zanjaba, aunque con ironía.

"Yo tengo que decir que no me soporta, parece que sí, pero no, por las mañanas en el desayuno me quiere matar todavía", comentaba, por su parte, el bombero, riéndose.

Conversación entre Torres y Marieta INSTAGRAM

Además, un gesto habría llamado la atención y, a la vez, ha disparado los rumores. Ha sido un mensaje que Marieta quiso enviarle a Rubén para agradecer todo lo vivido en los últimos días. "Tengo que decir que acabo de ver otra vez la gala y gracias de corazón por el cariño que me diste ese día, por el momento del agua y por los abrazos en los momentos claves", ha escrito la joven. "Te odio la mayoría del tiempo, pero hay un 5% que te ha cogido cariño", terminaba.

Por su parte, Torres respondía no menos cariñoso: "¡Epaaaaa! Buenos días, cochina. La verdad que la prueba del agua estaba sufriendo por ti, tenías una cara de preocupación que, de hecho, ni lo celebré apenas el pase a la final y quería sacarte de ahí. Bueno, me alegro que haya subido de un 0% a un 5% de cariño", respondía.

"Si es que cómo no se te ve a querer", añadía Torres a la conversación entre ambos, mientras que Marieta añadía un simple: "Al final...".